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اتبعت باريس تعليمات الاتحاد الأوروبي

معركة وشيكة مرتقبة بين روسيا وفرنسا

2023-01-22 الساعة 12:00
معركة وشيكة مرتقبة بين روسيا وفرنسا
المواطن- فريق التحرير

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يبدو أن هناك معركة وشيكة مرتقبة بين روسيا وفرنسا، وميدانها هو وسائل الإعلام، حيث اتخذت باريس إجراءات أدت لغلق أبواب مؤسسة إعلامية تدعمها موسكو.

وقالت وكالة تاس الروسية الحكومية، اليوم السبت، إن شبكة آر تي الروسية في فرنسا ستتوقف عن العمل، بعد تجميد حساباتها المصرفية، وقد نشرت الشبكة بيانًا رسميًا على موقعها الإلكتروني تشير إلى أمر الإغلاق.

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وقال البيان: بعد 5 سنوات من العمل الدؤوب، فإن السلطات الحاكمة وصلت إلى هدفها بإغلاق آر تي فرنسا، مضيفة أن القناة التلفزيونية ستتوقف عن البث بعدما جرى حظر الحسابات الخاصة بها.

وقالت رئيسة تحرير آر تي فرنسا، كسينيا فيدوروفا، إن حظر الحسابات جاء بطلب من المديرية العامة للخزانة في وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، متابعة: قناتنا لا يمكن أن تواصل العمل.

فرنسا تبرر فعلتها

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن باريس اتخذت هذا الإجراء تطبيقًا لعقوبات الاتحاد الأوروبي وليس بمبادرة من الدولة الفرنسية.

وبالفعل، فإنه بعد أيام على اندلاع الصراع الروسي الأوكراني في فبراير 2022، أعلن الاتحاد الأوروبي حظر بث قنوات روسية منها شبكة آر تي التابعة للحكومة.

معركة وشيكة مرتقبة بين روسيا وفرنسا

إجراءات انتقامية من روسيا

وفي وقت لاحق، أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها ستتخذ إجراءات انتقامية ضد وسائل الإعلام الفرنسية التي تعمل على أراضيها بعد إجراء باريس، وقد ذكرت الخارجية الروسية أن حظر حسابات آر تي فرنسا سيقود إلى إجراءات انتقامية ضد الإعلام الفرنسي في روسيا.

وأضافت أن الإجراءات الروسية ستكون لافتة للغاية إذا لم تتوقف السلطات الفرنسية عن ترهيب الصحفيين الروس.

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