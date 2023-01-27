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بعد أن تلفظ الطالب بإهانات عنصرية

معلم أمريكي يعتدي على طالب بطريقة وحشية

2023-01-27 الساعة 11:16
معلم أمريكي يعتدي على طالب بطريقة وحشية
المواطن - فريق التحرير

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعلم يعتدي على طالب داخل حجرة الدراسة، أمسكه وطرحه أرضًا بقوة في مدرسة ريتشموند الثانوية بأمريكا، مما أثار الصدمة للطلاب الآخرين.

إهانات عنصرية

ونقلت سي إن إن عن دائرة مدارس ويست كونترا كوستا الموحدة، قولها: إن الطالب تلفظ بإهانات عنصرية قبل الحادث.

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ووفقًا لأحد الطلاب: لا يوجد ما يبرر ذلك، لكنني أعتقد أنه كان بإمكانه اتخاذ إجراءات أفضل كالاتصال بالمدير أو التحدث إلى السلطات.

كما تحقق شرطة ريتشموند في الحادث. وحتى الآن، ليس من الواضح ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات ضد المعلم.

وأظهر الفيديو، الطالب وهو يقوم بدفع المعلم بالكتف مرتين قبل انفعال الأخير، حيث أقدم على طرح الطالب أرضًا بقوة وإخراجه من حجرة الدراسة.

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