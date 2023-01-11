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معنى رسالة تجاوز الحد المانع للدعم بـ حساب المواطن

2023-01-11 الساعة 8:42
معنى رسالة تجاوز الحد المانع للدعم بـ حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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تفاعل حساب المواطن، اليوم الأربعاء، مع سؤال أحد المستفيدين حول رسالة تظهر له عند الاستعلام عن الدفعات المالية تقول إنه تجاوز الحد المانع من الدعم.

الحد المانع

وجاء الرد عبر خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” بأن الحد المانع من الدعم هو الحد الذي إذا تجاوزه دخل الأسرة يصبح غير مستحق للدعم.

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ولفتت إلى إنه بإمكان المواطنين معرفة قيمة الاستحقاق باستخدام حاسبة الدعم التقديرية.

وفي وقت سابق، قامت وزارة الموارد بتحديد الحد المانع، والذي إذا تم تجاوزه لا يستطيع المتقدم الحصول على الدعم الشهري، وهذا الحد هو الراتب الشهري الذي يحصل عليه المتقدم من عمله، والحد الأقصى الذي نوهت عنه وزارة الموارد هو 6000 ريال، وفي حال ازداد الراتب الشهري عن هذا الحد يفقد المتقدم الأهلية والاستحقاق للدعم.

تفاصيل الدفعة الـ 62

أودع بالأمس برنامج حساب المواطن مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والستين، وذلك بعد التوجيه الملكي والمتضمن استمرار الدعم الإضافي للمستفيدين لثلاثة أشهر حتى دفعة شهر مارس 2023م بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة بسبب ارتفاع الأسعار عالميًا وعليه سيكون الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيسي 720 ريالاً عوضًا عن 417 ريالاً.

عدد المستفيدين

وذكر مدير عام البرنامج أنه بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 145 مليار ريال، موضحاً أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1848 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 487 ألف مستفيد.

 

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