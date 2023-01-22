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لحملة الثانوية براتب 6562 ريالاً

معهد الصناعات الغذائية يعلن عن فرص وظيفية

2023-01-22 الساعة 1:12
معهد الصناعات الغذائية يعلن عن فرص وظيفية
المواطن - الرياض

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أعلن معهد الصناعات الغذائية فتح باب التسجيل والقبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف للفصل التدريبي الأول لعام (2022-2023)م في شركة الصافي، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المميزات

– راتب بعد التخرج 6562 ريالاً.
– مكافأة شهرية 3000 ريال.
– شهادة دبلوم مُعتمدة.
– التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية.
– يشرف على التدريب نخبة من الخبراء.
– توفير سكن ومواصلات للمتدربين.
– التأمين الطبي.

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الشروط

1- حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة % 75 فأعلى (مسار علمي).
2- حاصل على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة % 60 فأعلى.
3- أن لا يكون المتقدم مسجلاً في التأمينات الاجتماعية.
4- ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات.
5-  لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.
6- اجتياز الفحص الطبي.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 1444/06/29هـ الموافق 2023/01/22م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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