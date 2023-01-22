معهد الصناعات الغذائية يعلن عن فرص وظيفية

أعلن معهد الصناعات الغذائية فتح باب التسجيل والقبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف للفصل التدريبي الأول لعام (2022-2023)م في شركة الصافي، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المميزات

– راتب بعد التخرج 6562 ريالاً.

– مكافأة شهرية 3000 ريال.

– شهادة دبلوم مُعتمدة.

– التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية.

– يشرف على التدريب نخبة من الخبراء.

– توفير سكن ومواصلات للمتدربين.

– التأمين الطبي.

الشروط

1- حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة % 75 فأعلى (مسار علمي).

2- حاصل على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة % 60 فأعلى.

3- أن لا يكون المتقدم مسجلاً في التأمينات الاجتماعية.

4- ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات.

5- لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.

6- اجتياز الفحص الطبي.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 1444/06/29هـ الموافق 2023/01/22م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا