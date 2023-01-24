معهد سرب يعلن انطلاق برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف

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أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) فتح باب التسجيل (رجال / نساء) في شركة الخطوط الحديدية السعودية – سار، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (قسم علمي) بمعدل لا يقل عن 80%.
3- لا تقل درجة اختبار القدرات العامة (قياس) عن 70%.
4- أن يكون عمر المتقدم بين 18 و 23 عاماً.
5- أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.
6- أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.
الطلبات:
في حال تم استدعاؤك لاختبار القبول، يجب توفير المتطلبات التالية:
– أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها.
– أصل شهادة الثانوية (أو نسخة طبق الأصل- مختومة) وصورة منها.
– نسخة من درجة اختبار القدرات العامة ( قياس)
– قيادة القطارات.
– صيانة القاطرات والعربات.
– صيانة البنية التحتية.
– الاتصالات والإشارات والتحكم.
– يوم الأحد بتاريخ 1444/09/11هـ الموافق 2023/04/02م.
المزايا:
– التوظيف مباشرة عند القبول في الشركة السعودية للخطوط الحديدة (سار).
– الحصول على كافة مزايا الموظف من تسجيل في التأمينات والتأمين الطبي وإجازة سنوية مدفوعة التكاليف.
– الراتب خلال فترة التدريب: 2000 ريال للسنة الأولى / 3000 ريال للمدة المتبقية.
مدة التدريب (سنتين ونصف):
– سنتين دراسة في مقر معهد سرب.
– ستة أشهر تدريب على رأس العمل (مقر العمل).
ملاحظة:
– في حال عدم توفير المتطلبات أو عدم تطابقها مع المعلومات المسجلة سوف يتم إلغاء طلبك.
– في حال تقديمك بشكل متكرر سوف يتم الاستبعاد مباشرة.
– سوف يتم إبلاغ من تنطبق عليهم شروط القبول برسالة عبر البريد الالكتروني بموعد اختبار القبول (بعد انتهاء الفرز).
التفاصيل:
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– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/02هـ الموافق 2023/01/24م وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1444/08/04هـ الموافق 2023/02/24م.
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