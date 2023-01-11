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عزف معلقة امرئ القيس والفرحان دعمه

مغني ربابة يخطف قلوب السعوديين

2023-01-11 الساعة 8:39
مغني ربابة يخطف قلوب السعوديين
المواطن - فريق التحرير

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أشاد وزير الثقافة، الأمير بدر آل فرحان، بـ عازف الربابة عبيد عايش الرشيدي، وأكد دعمه لموهبته، ذلك بعد أن ظهر في فيديو رائج وهو يعزف معلقة امرئ القيس “قفا نبك” على الربابة خلال فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 7.

مغني الربابة

يشار أن الرشيدي لفت انتباه مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لجمال عزفه وغنائه، فمهنة مغني الربابة من أقدم المهن التراثية العربية التي تحظى بحب الجماهير حتى الآن.

من جانب آخر، نقلت قناة العربية، عن الرشيدي قوله: إنه تعلم العزف على الربابة منذ 30 عامًا كهواية وممارسة؛ نظرًا لحبه للأوتار الموجودة على الربابة التي يأخذها من ذيل الفرس، ويصنعها بنفسه، مضيفًا أنه يعزف على الربابة ويغني المعلقات العربية، ومنها معلقة “قفا نبك” لامرئ القيس، على دمج لحن المسحوب والهجين، كما يقدم العديد من الأغاني الشعبية.

وتابع: هناك إقبال كبير لسماع لحن الربابة داخل المملكة وخارجها، لافتًا إلى أنه لاحظ ذلك خلال سفره مع الفرقة الشعبية عبر القارات إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وفرنسا وبكين وإندونيسيا وجنيف وغيرها من الدول.

وأشار إلى أن عزف الربابة يكون في بيت البادية أو في المناسبات والاحتفالات والأيام الوطنية، وأنه يتم طلب أغانٍ كثيرة وألحان متعددة.

وكشف الرشيدي أنه سبق أن غنّى لفنان العرب نشوة عز من خلال لحن هجيني ومسحوب وزوبعي وصخيري، قائلًا: إن العزف على الربابة منتشر في بلاد الشام والعراق ودول الخليج العربي كأحد الفنون الموسيقية القديمة، والتي نحرص على نقل خبراتها للجيل الجديد، حيث إن تعليمها لم يقتصر على الشباب، إنما هناك العديد من الفتيات في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يتدربن من خلالها على عزف الربابة.

صناعة الآلة

بحسب “العربية”، أوضح الرشيدي أن الربابة تشكل وتصنع من جلد غزال أو ذئب مدبوغ ومبشور، يرطب ثم يلف على مربع خشبي يميل إلى الاستطالة. ويمر بمنتصف قاعدته والسطح المقابل محور طويل ينتهي بقبضة مدرجة مثقوبة.

وتابع: في حالات عدم توافر القدرة على صنع هذا، يتم الاستفادة من بقايا “علب” أو صفائح الزيت، ويكون وتر الربابة عبارة عن مجموعة من شعر ذيل الحصان، ويثبت الوتر على قسم الربابة العلوي ويرفع عن سطح الجلد بقطعة من الخشب أو العظم على شكل هرم صغير. أما قوس الربابة فيكون من عود الرمان أو الخيزران على شكل قوس محن يشد بين نهايته مجموعة أخرى من شعر ذيل الحصان.

والربابة هي آلة موسيقية ذات وتر واحد حساس يصعب تعلمها، والعزف عليها له أصول وقواعد.

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