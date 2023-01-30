مفاجأة من العيار الثقيل جيش بريطانيا عاجز عن حماية بلده 

قال جنرال أمريكي كبير لوزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن الجيش البريطاني لم يعد قوة قتال عالية المستوى، ليس هذا فقط، بل أبلغه أيضًا أنه لم يعد قادرًا على حماية بريطانيا أو الحلفاء.

ووفقًا لقناة سكاي نيوز البريطانية، فقد أبلغ الجنرال الأمريكي رفيع المستوى، وبشكل سري، وزير الدفاع البريطاني بهذا الأمر، مضيفًا أن عقودًا من التخفيضات أدت إلى تراجع القدرة القتالية الحربية للجيش البريطاني، والتي يجب عكسها بشكل أسرع مما كان مخططًا له في ضوء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ونقلت القناة عن مصادر دفاعية أن الجنرال الأمريكي قدم هذا التقييم في الخريف الماضي.

تصنيف جيش بريطانيا

وصنف الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا كدول تتمتع بقوة قتالية عالية المستوى، كما صنف دولًا مثل ألمانيا وإيطاليا كدول تنتمي إلى المستوى الثاني، أي الأقل استعدادًا للقتال.

وفي حديثه حول بريطانيا قال الجنرال الأمريكي، الذي لم يُذكر اسمه، لوزير الدفاع البريطاني: ليس لديكم المستوى الأول، بل بالكاد يمكن ربطكم بالمستوى الثاني.

زيادة ميزانية وزارة الدفاع

ومن أجل هذا التقييم السابق، تم اقتراح زيادة ميزانية الدفاع بما لا يقل عن 3 مليارات جنيه إسترليني سنويًا، دون مزيد من التخفيضات في حجم الجيش، في حين يجب تخفيف قواعد المشتريات في وقت السلم من أجل شراء الأسلحة بسرعة.

وقال التقرير: بريطانيا لديها رئيس وزراء في زمن الحرب ومستشار في زمن الحرب، سينظر التاريخ إلى الخيارات التي يتخذونها في الأسابيع المقبلة على أنها أساسية، فإما أن هذه الحكومة تعتقد حقًا أن واجبها الأساسي هو الدفاع عن العالم أو أن هذا مجرد شعار يتم التشدق به.

التحديات التي تواجه الجيش البريطاني