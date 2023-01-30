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المنظمون يحققون في سبب التوقف

مفاعل نووي ياباني يتوقف تلقائياً بعد إطلاقه إنذارًا

2023-01-30 الساعة 8:44
مفاعل نووي ياباني يتوقف تلقائياً بعد إطلاقه إنذارًا
المواطن - فريق التحرير

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أُغلق مفاعل في محطة طاقة نووية يابانية تلقائياً، اليوم الإثنين، بعد إنذار، لكن لم يتم الكشف عن أي ارتفاع في الإشعاع وقال المنظمون إنهم يحققون في السبب.

التفاصيل

ووفقًا لهيئة التنظيم النووي، إن أر أيه، توقف المفاعل في محطة تاكاهاما لتوليد الطاقة في منطقة فوكوي بوسط البلاد في حوالي الساعة 3:20 مساءً، بعد تحذير من انخفاض سريع في عدد النيوترونات.

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وقالت هيئة الموارد الطبيعية في بيان لها: إن المفاعل يبرد بشكل طبيعي ولا يوجد تأثير على البيئة المحيطة، حيث لم يتم الكشف عن أي شذوذ في المستويات الإشعاعية.

 

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