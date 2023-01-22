مقاتلة يونانية ترافق طائرة أيرلندية أبلغت عن وجود قنبلة على متنها

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قال مصدر بوزارة الدفاع اليونانية، إن طائرة حربية سارعت إلى مرافقة طائرة تابعة لشركة ريان إير الأيرلندية، وعلى متنها أكثر من 190 شخصًا بعد إبلاغ السلطات عن حالة تأهب بوجود قنبلة.
وأضاف المسؤول أن طائرات حربية رافقت الطائرة الأيرلندية، حيث أُرسلت طائرتان من طراز F-16 لمرافقة الطائرة التي انطلقت من كاتوفيتشي في بولندا إلى أثينا في اليونان، وذلك عند دخولها المجال الجوي اليوناني من مقدونيا الشمالية، بحسب ما أفاد المصدر لوكالة فرانس برس.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن الطائرة هبطت في مكان منعزل بمطار أثينا الدولي قبل الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت غرينتش، وكانت قيد التفتيش من قبل فريق إبطال مفعول القنابل. ولم يتضح حتى الآن من الذي أبلغ عن وجود القنبلة، وهل هو إنذار كاذب أم صحيح.