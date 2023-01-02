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مقاضاة تويتر بسبب عدم سداد الإيجار

2023-01-02 الساعة 9:52
مقاضاة تويتر بسبب عدم سداد الإيجار
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن شركة موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر، المملوكة حاليًّا للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تواجه دعوى قضائية بسبب عدم سدادها حوالي 136250 دولارًا مستحقة عليها كإيجار لمكتبها في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

التفاصيل

وأبلغت شركة كولومبيا رايت-650 كاليفورنيا العقارية شركة تويتر يوم 16 ديسمبر الماضي بأنها ستطلب إعلان تويتر كمتخلفة عن سداد التزاماتها المالية، إذا لم تسدد إيجار مكتبها الموجود في الطابق الثلاثين بمبنى هارتفورد في سان فرانسيسكو خلال خمسة أيام بحسب تقارير إعلامية.

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وأفادت كولومبيا رايت في دعواها التي قدمتها في الأسبوع الماضي إلى محكمة الولاية أن الشركة خالفت شروط عقد الإيجار.

وكشفت تقارير في الشهر الماضي أنه تمت مقاضاة “تويتر” بسبب رفضها دفع مقابل رحلتي طيران عارض.

ولفتت التقارير إلى أن تويتر لم تدفع إيجار مقار رئاستها أو أي من مكاتبها على مستوى العالم خلال الأسابيع الماضية.

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