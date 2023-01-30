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لديه القدرة على تطهير سطحه ذاتيًّا

مقبض باب عجيب للحماية من كورونا

2023-01-30 الساعة 8:26
مقبض باب عجيب للحماية من كورونا
المواطن - فريق التحرير

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تمكن مجموعة من المبتكرين من تصنيع مقبض باب مضاد لفيروس كورونا، كوفيد 19.

مقبض عجيب

ووفقًا لموقع الشرق الأوسط الإخباري، نجح المبتكرون، الذين ينتمون إلى شركة ناشئة تابعة للجامعة الروسية للصداقة، في تصميم المقبض العجيب بالاعتماد على الأشعة فوق البنفسجية.

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وأوضحوا أن المقبض لديه القدرة على تطهير سطحه ذاتيًّا بواسطة الأشعة فوق البنفسجية، وفقًا لوكالة أنباء نوفوستي الروسية.

وقالوا: إنه يقتل 96% من الفيروسات والبكتيريا خلال 2.5- 3 ثانية.

وأفاد المكتب الإعلامي للمبادرة الوطنية للتكنولوجيا، في بيان له، أن لهذا المقبض المضاد لكورونا تصميمًا فريدًا؛ إذ إن بداخله مصدرًا للأشعة فوق البنفسجية (C) التي تطهر سطح المقبض.

ويتكون المقبض من أنبوب زجاجي مقسّى مع أغطية معدنية بالأعلى والأسفل، إضافة إلى مستشعر للحركة وبطاريات.

ومن المتوقع أن يفيد الابتكار الجديد المؤسسات الحكومية كالمستشفيات والمدارس والمطاعم.

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