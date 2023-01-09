مقترح بوضع شرائح تتبع في الإبل لحماية الناس من الحوادث

أرجع المحامي نايف المرشدي، سبب وقوع حوادث الإبل نهارًا لقائد المركبة وليس صاحب الإبل.

وأكد المرشدي، خلال لقاء له مع قناة الإخبارية، أن وزارة النقل ليست مسؤولة عن الحوادث الناجمة عن الإبل في حال عدم وجود سياج على الطرق.

شرائح تتبع الإبل