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مقترح بوضع شرائح تتبع في الإبل لحماية الناس من الحوادث

2023-01-09 الساعة 1:51
مقترح بوضع شرائح تتبع في الإبل لحماية الناس من الحوادث
المواطن - فريق التحرير

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أرجع المحامي نايف المرشدي، سبب وقوع حوادث الإبل نهارًا لقائد المركبة وليس صاحب الإبل.

وأكد المرشدي، خلال لقاء له مع قناة الإخبارية، أن وزارة النقل ليست مسؤولة عن الحوادث الناجمة عن الإبل في حال عدم وجود سياج على الطرق.

شرائح تتبع الإبل

  1. واقترح المحامي نايف المرشدي وضع شرائح تتبع في الإبل لحماية الناس من الحوادث.

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