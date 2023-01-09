مقترح بوضع شرائح تتبع في الإبل لحماية الناس من الحوادث

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أرجع المحامي نايف المرشدي، سبب وقوع حوادث الإبل نهارًا لقائد المركبة وليس صاحب الإبل.
فيديو | المحامي نايف المرشدي: في حال وقوع حوادث الإبل نهارا فإن المشكلة تقع على قائد المركبة.. وعدم وجود الشبوك لا يحمّل وزارة النقل المسؤولية#الراصد pic.twitter.com/SkwONykt0e
— الراصد (@alraasd) January 8, 2023
وأكد المرشدي، خلال لقاء له مع قناة الإخبارية، أن وزارة النقل ليست مسؤولة عن الحوادث الناجمة عن الإبل في حال عدم وجود سياج على الطرق.