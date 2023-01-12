مقترح جديد لتخفيف الزحام في الرياض

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اقترح المتخصص في الهندسة المدنية د. خالد الدغيثر، حلًّا جديدًا لتخفيف الزحام في العاصمة، مشيرًا إلى أن مدينة الرياض مدينة جاذبة بتنوع المشروعات الاستثمارية والسياحية وتنامي فرص العمل فيها بشكل مستمر.
فيديو | المتخصص في الهندسة المدنية د. خالد الدغيثر: لو أنشئت ضواحٍ حول مدينة الرياض لتخفيف الزحام فسيتم الانتقال إليها بسبب توافر الخدمات.. وأزمة الزحام يمكن السيطرة عليها#الراصد pic.twitter.com/LFA2pzB2qJ
— الراصد (@alraasd) January 11, 2023
وقال الدغيثر، خلال مداخلة لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية: إنه في حالة إنشاء ضواحٍ حول مدينة الرياض لتخفيف الزحام فسيتم الانتقال إليها؛ لتوافر الخدمات.
وأضاف: أن تجارب إنشاء مدن قريبة من المدن المكتظة كانت محدودة النجاح في تجارب سابقة مثل مدينة برازيليا في البرازيل.
وتابع: الأجدى لمدينة الرياض هو البحث عن الحلول المناسبة لحل الأزمة المرورية التي يمكن السيطرة عليها.