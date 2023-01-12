Icon

ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني Icon موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 11 يناير Icon وزير الطاقة يمازح بعض الطلاب: ضبطوا أموركم مع وزير التعليم هو اللي يعطيكم الإجازات Icon مراسلة قناة الإخبارية: الهلال قدم لـ ميسي عرضًا ضخمًا Icon قانوني يصدم النصر: استئنافهم ضد مشاركة محمد كنو سيُرفض Icon ريال مدريد وفالنسيا إلى شوطين إضافيين Icon لقطات من تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات بمعهد التدريب النسوي Icon هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب بلجيكا Icon تعيين 6 أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بالطائف Icon ريال مدريد يُنهي الشوط الأول متفوقًا على فالنسيا بهدف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الأزمة المرورية يمكن السيطرة عليها

مقترح جديد لتخفيف الزحام في الرياض

2023-01-12 الساعة 1:28
مقترح جديد لتخفيف الزحام في الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اقترح المتخصص في الهندسة المدنية د. خالد الدغيثر، حلًّا جديدًا لتخفيف الزحام في العاصمة، مشيرًا إلى أن مدينة الرياض مدينة جاذبة بتنوع المشروعات الاستثمارية والسياحية وتنامي فرص العمل فيها بشكل مستمر.

إنشاء ضواح حول المدينة

وقال الدغيثر، خلال مداخلة لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية: إنه في حالة إنشاء ضواحٍ حول مدينة الرياض لتخفيف الزحام فسيتم الانتقال إليها؛ لتوافر الخدمات.

وأضاف: أن تجارب إنشاء مدن قريبة من المدن المكتظة كانت محدودة النجاح في تجارب سابقة مثل مدينة برازيليا في البرازيل.

وتابع: الأجدى لمدينة الرياض هو البحث عن الحلول المناسبة لحل الأزمة المرورية التي يمكن السيطرة عليها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مبابي وحكيمي في لقاء الأصدقاء الليلة
آخر الاخبار

مبابي وحكيمي في لقاء الأصدقاء الليلة

آخر الاخبار
حظر أمريكي لتيك توك قريبًا
العالم

حظر أمريكي لتيك توك قريبًا

العالم
3 مليارات دولار قيمة قرض جديد لمصر
العالم

3 مليارات دولار قيمة قرض جديد لمصر

العالم
الأردن يوقف ملاحقة المشاركين باعتصامات الأسعار بشرط
العالم

الأردن يوقف ملاحقة المشاركين باعتصامات الأسعار بشرط

العالم
أمطار على الطائف وتوقعات بامتداد تأثيرها إلى...
أخبار رئيسية

أمطار على الطائف وتوقعات بامتداد تأثيرها إلى...

أخبار رئيسية
أهم المشروبات الساخنة وفوائدها تزامنًا مع دخول...
السعودية اليوم

أهم المشروبات الساخنة وفوائدها تزامنًا مع دخول...

السعودية اليوم
جامعة الطائف: تعليق الدراسة الحضورية غدًا وتحويلها...
السعودية اليوم

جامعة الطائف: تعليق الدراسة الحضورية غدًا وتحويلها...

السعودية اليوم
الأمطار الغزيرة تغسل المسجد الحرام
السعودية اليوم

الأمطار الغزيرة تغسل المسجد الحرام

السعودية اليوم