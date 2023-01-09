مقتل جزائرية على يد ثلاثيني استدرجها عبر السناب

في حادثة مأساوية هزت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقت طفلة جزائرية تدعى “ملاك” تبلغ من العمر 14 عامًا، مصرعها في بروكسل على يد رجل ثلاثيني تعرفت عليه على تطبيق السناب شات.

اختطاف الفتاة

وحسبما نقلت “العربية”، تم اختطاف الفتاة الصغيرة في أندرلخت يوم الجمعة الماضي، قبل أن يعثر عليها عداء في غابة جنوب لييج، ببلجيكا.

وبعد التقصي والتحري، عُثِر على المشتبه به الرئيسي ــ وهو رجل يبلغ من العمر 37 عامًا ــ مشنوقًا على بعد بضعة كيلومترات.

وذكرت الشرطة البلجيكية أن الرجل الذي تم العثور على جثته هو المشتبه به الرئيسي في وفاة الفتاة الجزائرية، وفقًا للعناصر الأولى من التحقيق، حيث تعرفت عليه عبر السناب.

وحسب تقارير، استدرج الرجل الضحية عارضًا عليها الذهاب للتسوق، لتلتقي مع أختها الصغيرة.

تورط طرف ثالث

وكان أقارب الفتاة قد أبلغوا عن اختفائها واختفاء أختها الصغيرة البالغة من العمر عامين ونصف في اليوم السابق من العثور على جثتها.

وقالت النيابة إنه تم العثور على الطفلة الصغيرة سالمة في سيارة المشتبه به بالقرب من المكان الذي انتحر فيه.

وأوضحت النيابة “في المرحلة الحالية من التحقيق، لا يوجد دليل على تورط طرف ثالث في هذه القضية. تشريح الجثة ستزودنا بمزيد من المعلومات”.