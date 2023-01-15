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بين القتلى 15 أجنبياً

مقتل جميع ركاب طائرة نيبال المنكوبة

2023-01-15 الساعة 11:32
مقتل جميع ركاب طائرة نيبال المنكوبة
المواطن - فريق التحرير

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 أعلن متحدث باسم شركة “ييتي” للطيران، اليوم الأحد، عن تحطم طائرة في نيبال على متنها 72 شخصًا، ومقتل جميع ركابها.

انتشال الجثث

وقال سودارسهان بارتولا لوكالة فرانس برس، إن هناك 68 راكبًا وأربعة من أفراد الطاقم.

وأفادت السلطات بأنه تم انتشال 40 جثة من حطام الطائرة المنكوبة.

تحطم الطائرة

وكشف المسؤول أن الطائرة تحطمت بين مطاري بوخارا القديم والجديد في وسط البلاد.

كما أعلن الجيش النيبالي في بيان، أن 15 أجنبيًا من بين ركاب الطائرة المنكوبة، منهم 5 هنود و 4 روس و كوريان جنوبيان وأيرلندي.

اندلاع النيران

وأفاد بأن النيران اندلعت في حطام الطائرة وتحاول فرق الإنقاذ إخمادها.

وتابع: المسعفون وصلوا إلى المنطقة لإخماد الحريق، وتركزت الجهود أولًا على إخماد النيران وإنقاذ الركاب.

اجتماع طارئ

وكانت الطائرة ذات المحركين من طراز (إيه.تي.آر72) وتشغلها شركة الخطوط الجوية “يتي” وأقلعت من العاصمة كاتمندو.

إلى ذلك، دعت الحكومة النيبالية لاجتماع طارئ بعد كارثة تحطم الطائرة.

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