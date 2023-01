مقتل جميع ركاب طائرة نيبال المنكوبة

أعلن متحدث باسم شركة “ييتي” للطيران، اليوم الأحد، عن تحطم طائرة في نيبال على متنها 72 شخصًا، ومقتل جميع ركابها.

#Nepal

72 passengers were on board. Plane crash at Pokhra International Airport. pic.twitter.com/igBoObcCDm

— Aishwarya Paliwal (@AishPaliwal) January 15, 2023