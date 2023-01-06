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الأحدث في سلسلة الوفيات الغامضة

مقتل صديق بوتين أثناء عبوره الشارع 

2023-01-06 الساعة 4:39
مقتل صديق بوتين أثناء عبوره الشارع 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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لقي رئيس الوزراء الأسبق، ماغوميد عبدلاييف وهو صديق وحليف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مصرعه بعد أن صدمته سيارة أثناء عبوره الشارع.

ونقل ماغوميد عبدلاييف، 61 عامًا، إلى المستشفى لكنه توفي متأثرًا بجروح خطيرة.

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وعبدلاييف كان أيضًا عميدًا سابقًا لجامعة داغستان التربوية الحكومية، كان يعبر شارع ماغوميد غادجييف عندما صدمته سيارة من طراز نيفا، كما أفادت الأنباء أن السائق يبلغ 55 عامًا، لكن لم يتم الكشف عما إذا كان قد تم اعتقاله أم لا.

وأشارت أوكرانيا على الفور إلى أن هذه الواقعة هي الأحدث في سلسلة متوالية من القتلى الروس في العام الماضي خلال الصراع الروسي الأوكراني، لكنها لم تعلن مسؤوليتها مباشرة.

من هو ماغوميد عبدلاييف؟

كان رئيسًا للوزراء لمنطقة داغستان الغنية بالنفط من عام 2010 إلى عام 2013، وتم تعيينه عندما كان الرئيس السابق، ميدفيديف رئيسًا للكرملين.

وذكرت التقارير أن ميدفيديف وهو حليف وثيق لبوتين أيضًا بل إنه أقرب حليف سياسي له، عرفه منذ أن كانا طلاب دراسات عليا في جامعة ولاية سان بطرسبرغ.

مقتل صديق بوتين أثناء عبوره الشارع  (2)

وفيات غامضة 

ونشرت قناة برافدا جيراشينكو على تيليجرام، التي يديرها المسؤول الأوكراني أنطون جيراشينكو ما يلي: وفاة غامضة أخرى لمسؤول روسي.

وتأتي وفاته بعد أقل من شهرين من مقتل كيريل ستريموسوف، رجل بوتين في مدينة خيرسون، في حادث سيارة، كما تعرضت روسيا لعدد من الوفيات المشبوهة، والعديد منها مرتبط بقطاع الطاقة من أبرزهم السياسي الثري نيكولاي بترونين.

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