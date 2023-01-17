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في قضية ترتبط أبعادها بأسامة بن لادن

مقتل نقيب المحامين الباكستانيين السابق داخل المحكمة

2023-01-17 الساعة 12:04
مقتل نقيب المحامين الباكستانيين السابق داخل المحكمة
المواطن - فريق التحرير

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أطلق شخص تنكر بزي محامٍ، الرصاص، على محامٍ بارز في باكستان؛ مما أدى إلى مقتله داخل قاعة شمال غربي البلاد، الاثنين، في قضية ترتبط أبعادها بالدفاع عن الشخص الذي ساعد الأمريكيين في العثور على مكان زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي الأسبق، أسامة بن لادن.

التفاصيل

والمحامي القتيل هو اللطيف أفريدي، نقيب المحامين الباكستانيين السابق، وهو من الشخصيات البارزة في باكستان.

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ووقع الهجوم في مقر المحكمة العليا بمدينة بيشاور، واعتقل المهاجم على الفور.

وأفاد ضابط الشرطة نعيم خان: أن المهاجم عدنان خان كان اتهم أفريدي في وقت سابق بتدبير مقتل والده المحامي سميع الله خان، في عام 2015.

ولم يتضح كيف تمكن المهاجم من التسلل إلى قاعة المحكمة وهو يحمل مسدسًا.

إدانة

ودان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، ومسؤولون حكوميون وسياسيون ومحامون جريمة القتل، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وعبر شريف في بيان عن قلقه إزاء تدهور الوضع الأمني في ولاية خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد، وعاصمتها بيشاور.

وقبل مقتله، دافع سميع الله خان، والد المهاجم، عن شاكيل أفريدي، الطبيب الباكستاني الذي ساعد وكالة المخابرات المركزية في العثور على أسامة بن لادن.

وقتل ابن لادن عام 2011 على أيدي القوات الأمريكية في غارة على مخبئه بمدينة أبوت آباد الباكستانية. ونظم الطبيب أفريدي حملة تطعيم مزيفة ساعدت في تحديد موقع ابن لادن، والتعرف إليه. ولا توجد صلة قرابة بين الطبيب وعبداللطيف أفريدي الذي قُتل.

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