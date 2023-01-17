أميرِ الرياض يكرِّم الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة وسط تنافسية عالية مقتل نقيب المحامين الباكستانيين السابق داخل المحكمة تجمد الطعام قبل وصوله للفم في أبرد منطقة بالعالم تخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من خطر الغيبة والنميمة تقني الشمالية يحول التدريب ليوم غدٍ عن بعد مسنة مصرية عمرها 87 عامًا تخوض امتحان محو الأمية تأخير الدوام في جامعة الشمالية إلى التاسعة من الثلاثاء إلى الخميس يحق للمتضرر من إعلانات زراعة الأسنان رفع دعوى الدوام عبر منصة مدرستي غدًا بالجوف رئاسة الحرمين تحصد جائزة الملك عبدالعزيز للجودة والسديس: الملك سلمان رائد التميز
أطلق شخص تنكر بزي محامٍ، الرصاص، على محامٍ بارز في باكستان؛ مما أدى إلى مقتله داخل قاعة شمال غربي البلاد، الاثنين، في قضية ترتبط أبعادها بالدفاع عن الشخص الذي ساعد الأمريكيين في العثور على مكان زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي الأسبق، أسامة بن لادن.
والمحامي القتيل هو اللطيف أفريدي، نقيب المحامين الباكستانيين السابق، وهو من الشخصيات البارزة في باكستان.
ووقع الهجوم في مقر المحكمة العليا بمدينة بيشاور، واعتقل المهاجم على الفور.
وأفاد ضابط الشرطة نعيم خان: أن المهاجم عدنان خان كان اتهم أفريدي في وقت سابق بتدبير مقتل والده المحامي سميع الله خان، في عام 2015.
ولم يتضح كيف تمكن المهاجم من التسلل إلى قاعة المحكمة وهو يحمل مسدسًا.
ودان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، ومسؤولون حكوميون وسياسيون ومحامون جريمة القتل، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وعبر شريف في بيان عن قلقه إزاء تدهور الوضع الأمني في ولاية خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد، وعاصمتها بيشاور.
وقبل مقتله، دافع سميع الله خان، والد المهاجم، عن شاكيل أفريدي، الطبيب الباكستاني الذي ساعد وكالة المخابرات المركزية في العثور على أسامة بن لادن.
وقتل ابن لادن عام 2011 على أيدي القوات الأمريكية في غارة على مخبئه بمدينة أبوت آباد الباكستانية. ونظم الطبيب أفريدي حملة تطعيم مزيفة ساعدت في تحديد موقع ابن لادن، والتعرف إليه. ولا توجد صلة قرابة بين الطبيب وعبداللطيف أفريدي الذي قُتل.