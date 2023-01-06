مقتل وإصابة 12 عراقيًّا في انهيار مبنى تحت الإنشاء على رأس العمال

انهار مبنى قيد الإنشاء في مدينة الموصل شمال العراق؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين، وفقًا لما أعلنته الشرطة العراقية اليوم الجمعة.

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وبحسب وسائل إعلام محلية، وقع الانهيار بعد ظهر الخميس في حي غربي الموصل عندما كان العمال يسكبون سقف المبنى بالأسمنت.

وكشفت قيادة الشرطة في محافظة نينوى أن المبنى مملوك لدائرة المدينة المسؤولة عن نظام الصرف الصحي.

وأردفت أن المصابين التسعة نقلوا إلى مستشفى في المدينة.