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شخص حاول دخول المبنى

مقتل وإصابة 25 في هجوم انتحاري قرب الخارجية الأفغانية

2023-01-11 الساعة 9:11
مقتل وإصابة 25 في هجوم انتحاري قرب الخارجية الأفغانية
المواطن - فريق التحرير

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وقع هجوم انتحاري اليوم الأربعاء في العاصمة كابول عند مغادرة الموظفين مبنى وزارة الخارجية في العاصمة الأفغانية كابول.

التفاصيل

وحاول الانتحاري دخول مبنى الخارجية، لكن أمن الوزارة تصدى له ليفجر نفسه في الحال، وفقًا لقناة العربية

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وأفاد سائق لفرانس برس أن انتحاريًا نفذ هجومًا قرب وزارة الخارجية، ما أدى إلى سقوط 20 إصابة على الأقل.

وأعلنت الشرطة الأفغانية الأربعاء مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في تفجير قرب وزارة الخارجية في كابول.

وقال الناطق باسم شرطة كابول خالد زدران، وقع انفجار اليوم (الأربعاء) على الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية نتج عنه مقتل خمسة مدنيين وإصابة عدد آخر بجروح.

 

 

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