مقتل وإصابة 28 في تفجير انتحاري بمقر الخارجية الأفغانية

وقع هجوم انتحاري عند مغادرة الموظفين مبنى وزارة الخارجية في العاصمة الأفغانية كابل.

ملابسات الحادث

وبحسب موقع قناة العربية، فقد حاول الجاني دخول مبنى الوزارة، وعندما تصدى له أفراد الأمن قام بتفجير نفسه، ولا تزال الدوافع مجهولة، لكنها تقع ضمن إطار العمليات التفجيرية الإرهابية.

سلسلة تفجيرات منذ صعود طالبان

ومنذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، شهدت البلاد سلسلة من التفجيرات استهدف بعضها مساجد للشيعة، وقتل فيها المئات، وتبنى تنظيم داعش العديد من تلك التفجيرات.

وفي أكتوبر الماضي، وقع تفجير استهدف مسجدًا داخل وزارة الداخلية الأفغانية، أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين.

وفي نهاية نوفمبر من العام الماضي أيضًا، سقط 23 قتيلًا و30 جريحًا في تفجير داخل مدرسة بولاية سمنغان شمالي البلاد.

كما أسفر هجوم استهدف فندقًا يرتاده رجال أعمال صينيون في العاصمة الأفغانية، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين في ديسمبر.