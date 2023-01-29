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تعرض له من قبل أحد رجال الشرطة

مقتل وزير هندي بطلق ناري في القلب

2023-01-29 الساعة 10:01
مقتل وزير هندي بطلق ناري في القلب
المواطن - فريق التحرير

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قتل وزير الصحة ورعاية الأسرة في ولاية أوديشا الهندية، نابا كيشور داس، بعد صراع لعدة ساعات من إصابته بطلق ناري، تعرض له من قبل أحد رجال الشرطة.

فشل إسعافه

وحاول فريق من الأطباء، إسعاق الوزير بعدما تم نقله للمستشفى جواً من جهارسوجادا إلى بهوبانشوار، إلا أن المحاولات باءت بالفشل، وفقًا لوكالة برس تراست أوف إنديا الهندية.

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من المعروف أن النار أُطلق على داس البالغ 60 عاماً، في القلب ببلدة براجراجناجار عند نحو الساعة الواحدة بعد الظهر، عندما كان الوزير في طريقه لحضور فعالية في البلدة.

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