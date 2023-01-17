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حادث أعلنت تفاصيله الشرطة الأمريكية

مقتل 6 في مذبحة مروعة بسبب تجارة المخدرات

2023-01-17 الساعة 9:17
مقتل 6 في مذبحة مروعة بسبب تجارة المخدرات
المواطن - فريق التحرير

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لقي ستة أشخاص مصرعهم بالرصاص بمنزل في الوادي الزراعي الرئيسي بولاية كاليفورنيا، صباح الثلاثاء، وكان بينهم رضيعة تبلغ من العمر ستة أشهر كانت بين ذراعي والدتها البالغة من العمر 17 عامًا، فيما وصفته السلطات بهجوم مستهدف ومذبحة مروعة.

تجارة مخدرات

وربط مايك بودرو، رئيس شرطة مقاطعة تولاري، الحادث بتجارة المواد المخدرة غير المشروعة، قائلًا إن نفس المنزل صدرت بشأنه الأسبوع الماضي مذكرة تفتيش متعلقة بالمخدرات. وقال إن اثنين مشتبه بهما ما زالا طليقين.

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وردت السلطات بعد سماع عدة أعيرة نارية. تم العثور على بعض الضحايا في الشارع بينما تم العثور على آخرين في المنزل.

تفاصيل الواقعة

وقال بودرو إن أحد الضحايا كان على قيد الحياة بعد إصابته، لكنه توفي في وقت لاحق في المستشفى.

ووقعت الهجمات في بلدة زراعية تضم 5400 شخص في منتصف الطريق بين لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو.

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