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جاء ذلك أثناء الاحتفال بالعام القمري الصيني 

مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار بكاليفورنيا

2023-01-22 الساعة 2:25
مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار بكاليفورنيا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قُتل 9 أشخاص وأُصيب عدد آخر من الضحايا، في حادث إطلاق نار في حديقة مونتيري بارك، كاليفورنيا، بالقرب من مهرجان كان يتم فيه الاحتفال بالسنة القمرية الصينية الجديدة.

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مونتيري بارك هي مدينة في مقاطعة لوس أنجلوس تقع على بعد 7 كيلومترات من وسط مدينة لوس أنجلوس.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد رد العشرات من ضباط الشرطة، بما في ذلك طائرات الهليكوبتر، على إطلاق النار الذي وقع في نحو الساعة 6 صباح الأحد بتوقيت غرينتش.

رواية شهود العيان

وقال أحد شهود العيان، وهو صاحب المطعم المحلي، سيونغ وون تشوي، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز إن ثلاثة أشخاص هرعوا إلى عمله وأمروه بإغلاق الباب.

وقال السيد وون تشوي إنه قيل له إنه كان هناك رجل يحمل مدفعًا رشاشًا، ويعتقدون أنه حدث إطلاق نار.

مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار بكاليفورنيا

وبحسب ما ورد فقد وقع الهجوم بالفعل بعد نحو ساعة من انتهاء مهرجان السنة القمرية الجديدة الذي حضره عشرات الآلاف من الأشخاص في وقت سابق من اليوم.

الحادث لا يحمل دوافع عنصرية

وتشير وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن المنطقة هي موطن لعدد كبير من العرقية الآسيوية، ومع ذلك قالت الشرطة إن الحادثة منعزلة عن هذه الدوافع، أي لا تحمل دافعًا عنصريًا.

وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شوارع مهجورة تحيط بها سيارات الشرطة.

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