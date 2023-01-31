مقطع وثائقي لحياة السكان من أبرد مكان على وجه الأرض

وثق مقطع فيديو وثائقي مشاهد لحياة السكان في مدينة ياقوتيا في روسيا التي تعتبر أبرد مكان على وجه الأرض.

مشاهد لحياة السكان

ويقوم بعض السكان بدخول غرفة ساونا عالية الحرارة (70 درجة) ثم يخرجون مباشرة للصقيع في حرارة تصل لـ 50 درجة تحت الصفر.

ويقول السكان المحليون إن فوائد ذلك عديدة كتحريك الدورة الدموية وتنشيط الجسم وتحفيز المناعة للجسم.