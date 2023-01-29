مقطع يوثق لحظة انهيار صخري في محافظة الريث

أظهر مقطع فيديو، متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انهيار صخري بطريق الجبل الأسود في محافظة الريث بمنطقة جازان، وذلك دون تسجيل أي إصابات.

ووثق مقطع متداول، نشره خالد الربيعي المتهم بالطقس عبر حسابه في “تويتر، حالة الانهيار الصخري على طريق الجبل الأسود؛ ونجاة قائدي المركبات.

هزة أرضية جنوب غرب أبو عريش

وبالأمس، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل بأن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية سجلت هزة أرضية صباح اليوم السبت الموافق 28/1/2023 الساعة 05:27:54 تبعد 42 كم جنوب غرب أبو عريش بقدر زلزالي 2.99 درجة على مقياس ريختر وعمق 6.59 كم.

وأوضحت المساحة الجيولوجية، في بيان لها اليوم، أن سبب هذه الهزة الأرضية يرجع نتيجة قوى الشد بمنطقة جنوب البحر الأحمر التي تتعرض للانفتاح نتيجة تباعد الصفيحة التكتونية الأفريقية عن الصفيحة العربية مما تتسبب في حدوث إعادة تنشيط الصُّدُوع المتواجدة في القشرة الأرضية في الصفيحة العربية الموازية للبحر الأحمر والعامودية عليه مسببة نشاطاً زلزالياً.