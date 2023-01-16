Icon

4 خطوات لإصدار شهادة مدد الأجور والاشتراك في التأمينات Icon غرفة الخرج تعلن وظائف لحملة الثانوية فأعلى Icon تحفيز الموظف من أهم أسباب الرضا الوظيفي وتحسين الأداء والإنتاجية Icon وظائف صحية بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة Icon محتوى حساباتك في التواصل الاجتماعي أهم من سيرتك الذاتية Icon سحب رعدية وضباب وانخفاض الحرارة بمعظم المناطق Icon انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 200 ريال للجرام Icon المستندات المطلوبة في حالة عدم وجود تابعين بـ حساب المواطن Icon وفاة أكبر معمرة على وجه الأرض Icon شتاء درب زبيدة يروي حكايات البوادي والقوافل والمسافرين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
العاصمة هي الأكثر أمانًا

مقيمون : الجميع يخرج بأمان وأريحية في الرياض بالمساء أو منتصف الليل

2023-01-16 الساعة 1:33
مقيمون : الجميع يخرج بأمان وأريحية في الرياض بالمساء أو منتصف الليل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أشاد عدد من الأجانب والمقيمين بمستوى الأمان في المملكة، حيث وثق مقطع فيديو تجربة تجولهم في أحد مقاهي الرياض الساعة 2 بعد منتصف الليل.

جاء ذلك خلال تقرير عرضته قناة الإخبارية، إذ قالت إحدى السيدات: لم أواجه أي مشكلة عند تجولي في الرياض؛ فهي آمنة جدًّا.

وأشار شخص لبناني إلى أنه سافر إلى أماكن كثيرة وكانت توجه له نصائح وتعليمات بشأن عدم الخروج ليلًا، إلا أنه لم يواجه مثل هذه المشكلة في المملكة، ويتجول حينما يشاء.

الجميع يخرج بأمان

وأضاف مقيم صيني: الجميع يخرج بأمان وأريحية في المساء أو منتصف الليل، ويمكنهم الاجتماع أو الذهاب في أي مكان.

من جانبها، أوضحت وافدة مكسيكية: الرياضة آمنة خاصة للنساء، فيما أكملت أخرى أنها آمنة جدًّا فلم أواجه مشكلة قط، بغض النظر عن التوقيت فهي آمنة صباحًا ومساءً، وحتى حينما أكون بمفردي.

وتابع أحد الأجانب: سافرت لـ 28 دولة ويمكنني القول إن العاصمة الرياض هي الأكثر أمانًا.

تجربة على أرض الواقع

أجرى مراسل الإخبارية، تجربة على أرض الواقع لكشف نسبة الأمان في الرياض، حيث وضع كاميرا التصوير في مكان خفي، داخل أحد المقاهي، ثم ترك جهاز الكمبيوتر على طاولة ورحل، ولكن الجهاز لم يسرق وظل في مكانه.

بعد نجاح المحاولة الأولى، قرر المراسل وضع الكمبيوتر في ممر المشاة، ليكون أكثر عرضة للسرقة، ولكن أحد الأشخاص قام بأخذ الحقيبة وسلمها للمحاسب داخل المقهى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • سيف

    الحمد لله على نعمة الدين ونعمة قيادتنا الحكيمه المجتمع السعودي مجتمع تحكمه عقيدة دين وتربيه اسلاميه رائعه ومن يأتي الى السعوديه يتعادى من هذا الشعب الطيب الكريم فالله احفظ لنا امننا وقيادتنا الحبيبه

إقرأ المزيد

صورة بالقمر الصناعي: استقرار وموجة باردة تزحف...
السعودية اليوم

صورة بالقمر الصناعي: استقرار وموجة باردة تزحف...

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وسيول في 5 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وسيول في 5 مناطق

السعودية اليوم
توقعات باستمرار الطقس غير المستقر حتى الثلاثاء:...
السعودية اليوم

توقعات باستمرار الطقس غير المستقر حتى الثلاثاء:...

السعودية اليوم
أنصار البيئة يعتدون على مبنى مجلس الشيوخ...
العالم

أنصار البيئة يعتدون على مبنى مجلس الشيوخ...

العالم
برنامج العمل عن بعد يعلن عن وظائف...
السعودية اليوم

برنامج العمل عن بعد يعلن عن وظائف...

السعودية اليوم
توقعات بأجواء باردة وأمطار لمدة أسبوع على...
حصاد اليوم

توقعات بأجواء باردة وأمطار لمدة أسبوع على...

حصاد اليوم
وظائف عبر برنامج العمل عن بعد بعدة...
السعودية اليوم

وظائف عبر برنامج العمل عن بعد بعدة...

السعودية اليوم
أطباء يستأصلون قنبلة من داخل جذع جندي...
حصاد اليوم

أطباء يستأصلون قنبلة من داخل جذع جندي...

حصاد اليوم