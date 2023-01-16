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يقوم بنقد جودة الطهي وطريقة تقديم الطلبات

“مقيّم الطعام” مهمة جديدة بالمطاعم السعودية

2023-01-16 الساعة 1:47
“مقيّم الطعام” مهمة جديدة بالمطاعم السعودية
المواطن - فريق التحرير

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تمكن الشاب سليمان المحيميد من ممارسة هواية تذوق الأطعمة وتقييم نكهتها منذ 10 أعوام فأصبح مقيّم الطعام للمطاعم بالمملكة، حيث يتفاعل الطهاة والموظفون مع تعابير وجهه حين يبدأ بالطعام، متمنيين تجاوز اختبار الذائقة بنجاح.

بدايته

وأوضح المحيميد في حواره لـ “العربية السعودية” أن هوايته بدأت منذ الطفولة حيث كان مُلحًا حول معرفة طريقة إعداد الأكلات، ولا يتذوق الأكل إلا إذا كان مُعدًا ومطهوًا بطريقة محددة.

حساسية التذوق

ورغم اختلاف الأصناف المقدمة من الطعام، إلا أن حساسية التذوق لدى مُقيِّم الطعام لا تختلف باختلاف المقادير؛ فالمطاعم هي من تدفع له في سبيل تقييم أصنافها الجديدة، ونقد جودة الطهي، وطريقة تقديم الطلبات بالإضافة إلى شكل المطعم وتجربة الزبائن.

أساس التقييم

وأضاف المحيميد أن التقييم ينحدر بين نقطتين وهي، أساس الطبق أو فكرة الشيف نفسه.

من جانبه قال أحد المسؤولين في المطعم إنه يستفيد كثيرًا من مقيمي الطعام ويطلب منهم النقد أكثر من المديح ومعرفة وضع المنافسين في نفس المجال.

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