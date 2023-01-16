“مقيّم الطعام” مهمة جديدة بالمطاعم السعودية

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تمكن الشاب سليمان المحيميد من ممارسة هواية تذوق الأطعمة وتقييم نكهتها منذ 10 أعوام فأصبح مقيّم الطعام للمطاعم بالمملكة، حيث يتفاعل الطهاة والموظفون مع تعابير وجهه حين يبدأ بالطعام، متمنيين تجاوز اختبار الذائقة بنجاح.
#نشرة_الرابعة | "مقيّم الطعام" مهمة جديدة في سوق المطاعم في #السعودية .. سليمان المحيميد اتخذها وظيفة جانبية @Abdulwaahd pic.twitter.com/FM9B3W8UQEقد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 15, 2023
وأوضح المحيميد في حواره لـ “العربية السعودية” أن هوايته بدأت منذ الطفولة حيث كان مُلحًا حول معرفة طريقة إعداد الأكلات، ولا يتذوق الأكل إلا إذا كان مُعدًا ومطهوًا بطريقة محددة.
ورغم اختلاف الأصناف المقدمة من الطعام، إلا أن حساسية التذوق لدى مُقيِّم الطعام لا تختلف باختلاف المقادير؛ فالمطاعم هي من تدفع له في سبيل تقييم أصنافها الجديدة، ونقد جودة الطهي، وطريقة تقديم الطلبات بالإضافة إلى شكل المطعم وتجربة الزبائن.
وأضاف المحيميد أن التقييم ينحدر بين نقطتين وهي، أساس الطبق أو فكرة الشيف نفسه.
من جانبه قال أحد المسؤولين في المطعم إنه يستفيد كثيرًا من مقيمي الطعام ويطلب منهم النقد أكثر من المديح ومعرفة وضع المنافسين في نفس المجال.