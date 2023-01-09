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تزامنًا مع زيارة الرئيس الأمريكي للجنوب

مكارثي لبايدن: سنحاسبك بسبب أخطر أزمة حدودية

2023-01-09 الساعة 12:03
مكارثي لبايدن: سنحاسبك بسبب أخطر أزمة حدودية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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توعد رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بسبب ما وصفه الأول بأكبر أزمة حدودية في التاريخ الأمريكي، تزامنًا مع زيارة بايدن للحدود الجنوبية.

زيارة بايدن

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري، في تغريدة عبر حسابه بتويتر اليوم الاثنين: بايدن يقوم بأول زيارة حدودية له في حياته من أجل التقاط صورة، بينما كان يضغط من أجل العفو عن ملايين المهاجرين الذين عبروا الحدود إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

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وتابع: سيحاسبه الجمهوريون هو ووزير داخليته في مجلس النواب على خلق أخطر أزمة حدودية في التاريخ الأمريكي.

أزمة حدودية

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة لزيارة إل باسو، نقطة العبور في ولاية تكساس والتي تشكل محور الجدل حول الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

وجاءت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المكسيك، لحضور قمة لقادة أمريكا الشمالية. وتعد أول زيارة رسمية لبايدن إلى المكسيك بعد أكثر من عامين على توليه منصبه.

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