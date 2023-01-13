مكاسب أسبوعية قوية للنفط مع نمو الطلب الصيني

تراجعت أسعار النفط في تعاملات، اليوم الجمعة، لكنها في طريقها لتحقيق مكاسب بأكثر من 6% هذا الأسبوع على خلفية مؤشرات قوية على نمو الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام، وتوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أقل حدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتًا، أو 0.2%، إلى 83.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:19 بتوقيت غرينتش، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتًا، أو 0.2%، إلى 78.27 دولار.

وقفز برنت 6.7% حتى الآن هذا الأسبوع، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 6.2%، معوضين معظم خسائر الأسبوع السابق.

الطلب الصيني

وقال محللون إن مشتريات الخام الصينية الأخيرة وانتعاش حركة السير على الطرق عززت الثقة في تعافي الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد معاودة الصين فتح حدودها وتخفيفها قيود كوفيد-19 بعد احتجاجات العام الماضي.

تراجع الدولار

كما تعززت أسعار النفط بتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر تقريبًا بعد أن أظهرت البيانات انخفاض التضخم في الولايات المتحدة لأول مرة في عامين ونصف، مما عزز التوقعات بأن الفدرالي الأمريكي سوف يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ويؤدي ضعف الدولار عادة إلى زيادة الطلب على النفط لأنه يجعل السلعة أرخص للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.