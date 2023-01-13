Icon

الديلي ميل: والد ميسي في الرياض لإجراء محادثات مع الهلال  Icon الهلال يصطدم بالوداد في كأس العالم للأندية 2022 Icon بسعة 15 ألف متفرج.. ملعب الشباب يستضيف مباريات الهلال Icon قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يتفقد العمل بـ سودة عسير Icon أبطال الحرس الوطني: على المصحف حلفنا ما نذل لا نهاب Icon الكشف عن حكام الكلاسيكو بالسوبر الإسباني Icon الغزارة التهديفية شعار مباريات أبها وضمك Icon مكاسب أسبوعية قوية للنفط مع نمو الطلب الصيني Icon رويترز: صندوق الاستثمارات العامة يرفع حصته في نينتندو إلى 6% Icon خطيب المسجد النبوي: حفظ الأسرار الزوجية أمانة وإفشاؤها غدر وخيانة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
مع تراجع الدولار لأدنى مستوى

مكاسب أسبوعية قوية للنفط مع نمو الطلب الصيني

2023-01-13 الساعة 2:15
مكاسب أسبوعية قوية للنفط مع نمو الطلب الصيني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تراجعت أسعار النفط في تعاملات، اليوم الجمعة، لكنها في طريقها لتحقيق مكاسب بأكثر من 6% هذا الأسبوع على خلفية مؤشرات قوية على نمو الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام، وتوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أقل حدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتًا، أو 0.2%، إلى 83.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:19 بتوقيت غرينتش، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتًا، أو 0.2%، إلى 78.27 دولار.

قد يهمّك أيضاً
Img

سيارة بي إم دبليو تتحدث مع سائقها وتغير لونها

Img

اكتشاف مجموعة ثانية من الوثائق السرية لـ بايدن

وقفز برنت 6.7% حتى الآن هذا الأسبوع، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 6.2%، معوضين معظم خسائر الأسبوع السابق.

الطلب الصيني

وقال محللون إن مشتريات الخام الصينية الأخيرة وانتعاش حركة السير على الطرق عززت الثقة في تعافي الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد معاودة الصين فتح حدودها وتخفيفها قيود كوفيد-19 بعد احتجاجات العام الماضي.

تراجع الدولار

كما تعززت أسعار النفط بتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر تقريبًا بعد أن أظهرت البيانات انخفاض التضخم في الولايات المتحدة لأول مرة في عامين ونصف، مما عزز التوقعات بأن الفدرالي الأمريكي سوف يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ويؤدي ضعف الدولار عادة إلى زيادة الطلب على النفط لأنه يجعل السلعة أرخص للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدير الأمن العام يدشن الملتقى السنوي الثاني...
السعودية اليوم

مدير الأمن العام يدشن الملتقى السنوي الثاني...

السعودية اليوم
تعليم الشمالية : استمرار الدراسة عن بعد...
السعودية اليوم

تعليم الشمالية : استمرار الدراسة عن بعد...

السعودية اليوم
جماهير النصر تعيد تداول مقطع مصطفى الآغا...
الرياضة

جماهير النصر تعيد تداول مقطع مصطفى الآغا...

الرياضة
ضبط 3 مواطنين لترويجهم مخدرات في جدة
حصاد اليوم

ضبط 3 مواطنين لترويجهم مخدرات في جدة

حصاد اليوم
الإعلان عن قائمة الأخضر لـ خليجي 25...
الرياضة

الإعلان عن قائمة الأخضر لـ خليجي 25...

الرياضة
لا أهداف بين الباطن والرائد بالشوط الأول
الرياضة

لا أهداف بين الباطن والرائد بالشوط الأول

الرياضة
نائب في البرلمان الأوروبي: نظام أوكرانيا فاسد...
العالم

نائب في البرلمان الأوروبي: نظام أوكرانيا فاسد...

العالم
يوتيوب توفر ميزة لمشاهدة قائمة من المقاطع...
تكنولوجيا

يوتيوب توفر ميزة لمشاهدة قائمة من المقاطع...

تكنولوجيا