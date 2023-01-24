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الإرياني: الميليشيات الحوثية تنهب القرى ومزارع المواطنين بالحديدة Icon مكافأة 15 مليون دولار للإبلاغ عن شبكات الحرس الثوري المالية Icon ما مصير الأطفال المضبوطين أثناء تسولهم في الأماكن العام؟ Icon بيل جيتس يحذر من وباء أقوى من كورونا ويتعهد بالتبرع بنصف ثروته Icon الاتحاد الأوروبي يسمح بتناول الصراصير والديدان Icon أسئلة وإجابتها عن تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي Icon اندلاع بركان أناك كاراكاتو في إندونيسيا Icon النصر يتعاقد مع آجوستين روسي رسميًّا لتعويض غياب أوسبينا Icon العثور على 12 وثيقة سرية في منزل نائب ترامب Icon تجربة ممتعة تنتظرك في إيريا 15 بـ بوليفارد وورلد Icon

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بعد فرض عقوبات على كيانات وشخصيات إيرانية

مكافأة 15 مليون دولار للإبلاغ عن شبكات الحرس الثوري المالية

2023-01-24 الساعة 11:58
مكافأة 15 مليون دولار للإبلاغ عن شبكات الحرس الثوري المالية
المواطن - فريق التحرير

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رصدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل أي معلومات عن شبكات الحرس الثوري الإيراني، بحسب قناة العربية.

التفاصيل

جاء ذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حزمة عقوبات على كيانات وشخصيات إيرانية.

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وتضمنت العقوبات المشار إليها، الحرس الثوري الإيراني وعددًا من المسؤولين على علاقة بقمع الاحتجاجات المتواصلة في البلاد على خلفية وفاة المواطنة مهسا أميني.

من المعروف أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على مؤسسة تابعة للحرس الثوري و4 من قياداته، ونائب وزير المخابرات الإيرانية، بسبب قمع الاحتجاجات.

 

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