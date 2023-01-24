مكافأة 15 مليون دولار للإبلاغ عن شبكات الحرس الثوري المالية

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رصدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل أي معلومات عن شبكات الحرس الثوري الإيراني، بحسب قناة العربية.
جاء ذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حزمة عقوبات على كيانات وشخصيات إيرانية.
وتضمنت العقوبات المشار إليها، الحرس الثوري الإيراني وعددًا من المسؤولين على علاقة بقمع الاحتجاجات المتواصلة في البلاد على خلفية وفاة المواطنة مهسا أميني.
من المعروف أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على مؤسسة تابعة للحرس الثوري و4 من قياداته، ونائب وزير المخابرات الإيرانية، بسبب قمع الاحتجاجات.