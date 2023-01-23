مكافحة الفساد: إيقاف 142 شخصًا بتهم رشوة واستغلال نفوذ

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الاثنين، التحقيق مع 307 أشخاص، وإيقاف 142 آخرين في قضايا فساد مالي وإداري؛ تضمنت الرشوة والتزوير وغسل الأموال واستغلال النفوذ الوظيفي.

جولات رقابية

وأوضحت مكافحة الفساد عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أنها باشرت مهامها واختصاصاتها لعدد من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر جمادى الآخرة، بإجراء أكثر من 2364 جولة رقابية.

تحقيقات

وأوضحت، أنه تم التحقيق مع 307 أشخاص مشتبه بهم، من ضمنهم جهات تعمل بوزارات: الداخلية، والدفاع، والطاقة، والصحة، والعدل، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة.

إيقاف

وأضافت هيئة الرقابة أنه جرى توقيف 142 شخصًا وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية؛ منهم من أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم في تهم تتضمن الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير.