مكافحة المخدرات تحذر من الشبو : المخدر القاتل

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حذرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من أضرار وآثار تعاطي مادة الميثامفيتامين أو الشبو المخدر القاتل.
وقالت المديرية في إنفوجراف لها إن تعاطي الميثامفيتامين له العديد من الآثار الضارة من بينها ما يلي:
وكان مدير إدارة الدراسات والمعلومات للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات د. سليمان اللحيدان، قال في وقت سابق إن مادة الشبو تعد مادة قاتلة وبمثابة قنبلة موقوتة لمتعاطيه، ورغم تعدد مسمياته إلا أن تناوله يعني تناول مادة قاتلة تؤذي المتعاطي لها ومن حوله.
وأوضح اللحيدان في حواره لبرنامج ” نشرة النهار” على “قناة الإخبارية”، أن هناك علامات للتعاطي على المدى القصير والبعيد، فهذه المادة تؤثر بشكل مباشر على الدماغ فور امتصاص الدم لها، حيث تؤدي لإصابة متعاطيه بحالة من الاندفاع لإدمان هذه المادة، فضلًا عن تأثيرها على عظام الجسم.