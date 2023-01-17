مكافحة المخدرات تعلن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية “رجال”

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية (رجال)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

طريقة الاستعلام:



وأضافت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنه يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.

وأشارت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إلى أنه يمكن معاودة الاستعلام مرة أخرى عند اكتمال الخبر.