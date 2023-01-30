مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 33 مئوية وطريف والقريات الأدنى

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، المتوقعة على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مدينة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ33 مئوية، فيما سجلت مدينتا طريف والقريات أدنى درجة حرارة بـ 7 مئوية.

الكبرى

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جاءت كالتالي: مكة المكرمة 33 درجة مئوية، يليها جدة 32 درجة مئوية، وجازان 31 درجة مئوية، وينبع والقنفدة 30 درجة مئوية، والمدينة المنورة والعلا 28 درجة مئوية، والوجه وبيشة 27 درجة مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على مدن المملكة، فهي كالتالي: طريف والقريات 7 درجات مئوية، وأبها 8 درجات مئوية، والباحة وعرعر 9 درجات مئوية، بينما سجلت كلا من وادي الدواسر والطائف والأحساء والخرج والمجمعة والرياض والدمام والدوادمي 10 درجات مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة حائل، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.