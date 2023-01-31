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وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد

مكة المكرمة وجدة الأعلى حرارة وطريف الأدنى بـ 5 مئوية

2023-01-31 الساعة 11:02
مكة المكرمة وجدة الأعلى حرارة وطريف الأدنى بـ 5 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مدينتا مكة المكرمة وجدة أعلى درجة حرارة بـ32 مئوية، فيما سجلت مدينة طريف أدنى درجة حرارة بـ5 درجات مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة وجدة  32 درجة مئوية، وجازان 31 درجة مئوية، ونجران وشرورة 30 درجة مئوية، وتبوك وبيشة ووادي الدواسر 29 درجة مئوية، والمدينة المنورة 28 درجة مئوية، بينما تبلغ في مدن الرياض وبريدة والدوادمي والخرج27 درجة مئوية.

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الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة على بعض المدن، فهي كالتالي: طريف 5 درجات مئوية، والقريات 6 درجات مئوية، وأبها 8 درجات مئوية، والباحة وسكاكا والطائف 10 درجات مئوية، والرياض والدمام وتبوك ونجران والخرج وبيشة والأحساء ووادي الدواسر 11 درجة مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية, في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة, كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

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