مكة وجازان الأعلى حرارة و3 مدن تسجل الأدنى بـ 6 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مدينتا مكة المكرمة وجازان أعلى درجة حرارة بـ30 مئوية، فيما سجلت مدن طريف وعرعر والقريات أدنى درجة حرارة بـ6 درجات مئوية.

الكبرى

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرّمة وجازان 30 درجة مئوية، وجدة وشرورة والقنفذة 29 درجة، وينبع 28 درجة، ونجران 27 درجة والوجه والمدينة المنورة 26 درجة والعلا وبيشة 25 درجة.

الصغرى

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت عرعر وطريف والقريات في أدنى القائمة بـ 6 درجات مئوية، تليها سكاكا 7 درجات، وأبها وتبوك 8، رفحا 9 درجات، الرياض والطائف والمجمعة والدهناء 10 درجات، الصمان والتنهات وحفر الباطن وبيشة 11 درجات، بريدة والدوادمي 12 درجة، العلا 13 درجة، الأحساء والدمام والخرج 14 درجة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك وحائل.