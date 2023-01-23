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مكة وجدة تسجلان أعلى درجة حرارة وطريف الأدنى بـ 4 مئوية

2023-01-23 الساعة 10:36
مكة وجدة تسجلان أعلى درجة حرارة وطريف الأدنى بـ 4 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، إن مدينة طريف سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة عند 4 درجات مئوية، فيما سجلت القريات 5 درجات مئوية.

وأوضح المركز، عبر حسابه في “تويتر”، أن مدينة عرعر سجلت 6 درجات مئوية ، فيما سجلت درجة الحرارة في الباحة وأبها وسكاكا 7 مئوية.، وتبوك ورفحاء عند 8 درجات مئوية.

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أعلى وأقل درجة حرارة

وأضاف أن درجة الحرارة في حائل وبيشة وحفر الباطن سجلت 9 درجات مئوية، بينما تسجل كل من مكة المكرمة وجدة 31 و32 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة في المملكة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مناطق الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك وحائل.

 

 

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