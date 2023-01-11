مكتبة بريطانية تثير الإعجاب بطريقة عرض كتاب هاري

أثارت مكتبة بريطانية إعجابًا كبيرًا بين البريطانيين، بسبب طريقة عرضها كتاب الأمير هاري “سبير” على واجهة المكتبة الزجاجية بأول أيام نشر الكتاب.

طريقة العرض

وعرض العاملون في مكتبة بيرت في سويندون كتاب الأمير هاري “سبير”، أي “الاحتياطي”، بجانب رواية للمؤلفة بيلا ماكي الذي يحمل عنوان “كيف تقتل عائلتك” في إيماءة لمزاعم الأمير هاري ضد العائلة المالكة.

وحظيت تغريدة مكتبة بيرت بالصورة لواجهة عرض الكتب بأكثر من 2316 إعادة تغريد، حتى ساعة إعداد الخبر، و877 تعليقًا، بالإضافة إلى أكثر من 19400 إعجاب.

أوجه الاختلاف

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صورة واجهة عرض مكتبة بيرت، حيث يوجد الكتابين، تحت عنوان “كتابان.. هل يمكنك تحديد الاختلاف؟”.

بينما وضعت مكتبة “الكتاب المفتوح” أو “ذي أوبن بوك” في ريتشموند جنوب غربي لندن، مذكرات الأمير هاري بجوار كتاب بعنوان “تاريخ الخيانة” لديارميد ماك كولوتش.

حالة غضب

يشار إلى أن العديد من البريطانيين عبروا عن امتعاضهم مما ورد في مذكرات الأمير هاري، وشنت الصحف البريطانية حملة ضد الكتاب وما يحمله من اتهامات للعائلة المالكة البريطانية، خصوصا لوالده الملك تشارلز وزوجة أبيه كاميلا وشقيقه الأمير الأمير وليام.

أفاد ناشر مذكرات الأمير هاري بأن كتابه باتت أسرع كتاب غير روائي مبيعًا في بريطانيا بعد أن باع منها 400 ألف نسخة حتى الآن في صورة مطبوعة ورقية وإلكترونية وصوتية.

الأكثر مبيعًا

وقال لاري فينلي، العضو المنتدب لدار نشر ترانسوورلد بنغوين راندوم هاوس في بيان: دائمًا ما كنا نعرف أن هذا الكتاب سيحقق رواجًا كبيرًا، لكنه تجاوز حتى أكثر توقعاتنا تفاؤلًا.

وأضاف: على حد علمنا، المطبوعات الوحيدة التي بيعت أكثر في يومها الأول هي تلك التي كان بطلها هاري بوتر.

رد القصر

ولم يعلق قصر باكنجهام على أي من هذه المزاعم على الرغم من رفض أنصار الملكية لها. فحتى الآن، لم تعلق العائلة المالكة على الكتاب أو المقابلات، ومن غير المرجح أن تصدر ردًا عليه، بحسب المراقبين.