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مكتب التربية العربي لدول الخليج يناقش دور المنظمات الدولية والإقليمية

2023-01-24 الساعة 5:06
مكتب التربية العربي لدول الخليج يناقش دور المنظمات الدولية والإقليمية
المواطن - فريق التحرير

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بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، نظم مكتب التربية العربي لدول الخليج ندوة دولية بعنوان “دور المنظمات الدولية والإقليمية بعد قمة تحول التعليم 2022 م” شارك فيها عدد من مديري ومسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية، ومسؤولي التعليم بدول الخليج.

وناقشت الندوة ضرورة التعرف على دور المنظمات وخططها والأدوار المطلوبة منها في ضوء مقررات تلك القمة.

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خطة التنمية المستدامة

وفي افتتاح الندوة، أوضح المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن العاصمي أن تحقيق الهدف الرابع من أهداف الخطة العالمية للتنمية المستدامة يحتاج إلى أن تتكيف أنظمة التعليم مع المهارات المتغيرة المطلوبة في المجال المهنيّ، وأن تتطور موارد التعليم لتعكس هذه التحولات، وأن توجد بدائل لمن خرجوا عن النظام التعليمي تمكنهم من بناء مهارات الحياة الأساسية، متمنيًا أن تجيب الندوة عن السؤالين: ماذا بعد القمة؟ وما دور المنظمات الدولية والإقليمية في دعم الدول لتحقيق التقدم المنشود في مسارات العمل الخمسة التي أكدت عليها القمة؟

جهود بارزة

كما أكد العاصمي أن للدول الأعضاء في المكتب جهودًا بارزة في الإعداد التقني الجيد لاستيعاب مهارات القرن الحادي والعشرين مشيدًا بالدعم الذي تحظى به أنشطة المكتب وبرامجه من قادة الدول الأعضاء مما مكنه من تحقيق أهدافه ورسالته التربوية.

ورفع خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدعم الكبير والرعاية المباشرة من قبل حكومة دولة المقرِّ “المملكة”.

وشهدت الندوة عددًا من الكلمات والمداخلات والتعليقات لمديري ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والمحلية والجهات المشاركة في الندوة.

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