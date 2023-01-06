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يعزز تكسير الدهون

مكمل غذائي يحسن حالة مرضى الشريان التاجي

2023-01-06 الساعة 3:25
مكمل غذائي يحسن حالة مرضى الشريان التاجي
المواطن - فريق التحرير

توصل باحثون من جامعة “أوساكا” اليابانية إلى فائدة “التريكابرين”  لمرضى القلب، وهو مكمل غذائي يسهم في الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة.

وبحسب الدراسة التي نشرتها مجلة “جمعية القلب الأوروبية” فإن مكمل “التريكابرين” الغذائي، ساهم في تحسّن حالة مرضى الشريان التاجي ومن يعاني من اعتلال في القلب وفرط ثلاثي غليسيريد الدم.

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الشريان التاجي

الشريان التاجي عبارة عن تضيق أو حتى إغلاق شرايين القلب، وغالبا ما يؤدي إلى نوبة قلبية، ويحدث انغلاق الشرايين بسبب تراكم الدهون داخل خلايا العضلات الملساء الوعائية.

فوائده

“التريكابرين” يعزز تكسير الدهون بواسطة خلايا عضلة القلب، ويحدث تراجعًا في الدهون الثلاثية المتراكمة بالأوعية الدموية، بحسب الباحثين، لكنهم شددوا على ضرورة استشارة طبيب مختص قبل تناول أي مكملات غذائية سواء للوقاية من مرض معين أو لتخفيف أعراضه.

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