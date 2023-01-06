شروط وقواعد إنشاء الأسواق الحرة وجدول المخالفات برامج توعوية واستشارات نفسية لـ صحة الرياض في ملتقى دراية مواعيد مباريات المنتخب السعودي بـ خليجي 25 لقطات من جهود القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة لتنظيم المصلين الموافقة على نظام إمدادات الطاقة .. الغرامة تصل لـ 20 مليون ريال تفاصيل القبض على لاعب كرة قدم في باريس مكمل غذائي يحسن حالة مرضى الشريان التاجي التعاون يسعى لمواصلة تألقه مباراة النصر والطائي بتعليق إنجليزي وبرتغالي لقطات من أمطار الرياض وسط توقعات باستمرارها للغد
توصل باحثون من جامعة “أوساكا” اليابانية إلى فائدة “التريكابرين” لمرضى القلب، وهو مكمل غذائي يسهم في الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة.
وبحسب الدراسة التي نشرتها مجلة “جمعية القلب الأوروبية” فإن مكمل “التريكابرين” الغذائي، ساهم في تحسّن حالة مرضى الشريان التاجي ومن يعاني من اعتلال في القلب وفرط ثلاثي غليسيريد الدم.
الشريان التاجي عبارة عن تضيق أو حتى إغلاق شرايين القلب، وغالبا ما يؤدي إلى نوبة قلبية، ويحدث انغلاق الشرايين بسبب تراكم الدهون داخل خلايا العضلات الملساء الوعائية.
“التريكابرين” يعزز تكسير الدهون بواسطة خلايا عضلة القلب، ويحدث تراجعًا في الدهون الثلاثية المتراكمة بالأوعية الدموية، بحسب الباحثين، لكنهم شددوا على ضرورة استشارة طبيب مختص قبل تناول أي مكملات غذائية سواء للوقاية من مرض معين أو لتخفيف أعراضه.