ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2023 يستهدف تجسير الفجوة بين القطاعات الثلاثة

أكد الأستاذ سعود السبيعي، رئيس مجلس إدارة المسؤولية المجتمعية أن الهدف الرئيس لملتقى المسؤولية الاجتماعية المزمع عقده برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، يومي الأربعاء والخميس10 – 11 رجب 1444هـ الموافق 1 – 2 فبراير 2023م بفندق الرياض أنتركونتيننتال، هو تجسير الفجوة بين القطاعات الثلاثة العام والخاص وغير الربحي في مجال المسؤولية الاجتماعية، إضافة لوضع توصيات تعزز العمل المجتمعي وتضع معايير ومؤشرات أداء ومحفزات للجهات المشاركة في المسؤولية المجتمعية.

تحقيق أهداف رؤية 2030

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الإعلامية لملتقى المسؤولية الاجتماعية 2023، بحضور الأستاذ سعود السبيعي رئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية المجتمعية، والأستاذ عبدالله المهنا الرئيس التنفيذي للجمعية، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الإعلامية الدكتور تركي العيار وأعضاء اللجنة، وممثلي وسائل إعلام مختلفة، وبعض نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في تمام الساعة 1:00 بعد ظهر اليوم الاثنين 8 رجب 1444 الموافق 30/ 1/ 2023 في مركز سعود البابطين الخيري، بحي الصحافة خلف صحيفة الجزيرة.

وأشار السبيعي خلال كلمته إلى الفرق بين العمل التطوعي للأفراد والمسؤولية الاجتماعية للشركات والجهات والقطاعات، داعيا الجميع للمشاركة في الملتقى لافتاً إلى أن مجالات المسؤولية الاجتماعية ليست محصورة في قطاع أو مجال محدد بل تشمل جميع القطاعات والمجالات التي تخدم الوطن والمجتمع، مشيراً إلى حجم المشاركة الكبيرة للجمعية مع القطاعات الطبية خلال جائحة كورونا.

أهداف ومحاور الملتقى

من جانبه سلط الأستاذ عبدالله المهنا الرئيس التنفيذي لجمعية المسؤولية المجتمعية، في كلمته الضوء على أهداف الملتقى ومحاوره والجهات المشاركة والتوصيات المتوقع الخروج بها، موجهاً شكره وتقديره لجميع المشاركين من أفراد ومؤسسات وشركات وممثلي كافة الجهات، وأشار إلى قرب إطلاق جائزة المسؤولية الاجتماعية، وافتتاح فروع للجمعية في جميع مناطق المملكة، مؤكداً ارتباط الجمعية بالجهات والقطاعات والكيانات وليس بالأفراد.

بدوره ألقى الدكتور تركي العيار رئيس اللجنة الإعلامية كلمة شكر فيها جميع الحاضرين والمشاركين من الإعلاميين والإعلاميات من مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وفرق التطوع الإعلامية مؤكداً على أهمية الدور الكبير لوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لكونهم شركاء وحلفاء رئيسيين لأي جهة حكومية أو خاصة وتحديداً فعاليات ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2030 بهدف تسليط الضوء على هذا الملتقى وتعزيز الأهداف التي يسعى لتحقيقها.