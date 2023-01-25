ملتقى في مدارس الرياض لتهيئة الطلاب لسوق العمل

نظمت مدارس الرياض يومي الثلاثاء والأربعاء 24- 25/ 1/ 2023 ملتقى تخصصك الجامعي الذي يستهدف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية لتوعيتهم بمستقبل سوق العمل، وكيفية اختيار التخصص الجامعي بهدف توعية الطلبة بمتطلبات سوق العمل وطرق الاختيار الأمثل للتخصص الجامعي المناسب لكل طالب وطالبة.

محاضرات جماهيرية

واشتمل الملتقى على محاضرات جماهيرية يقدمها نخبة من المختصين ومعرض مصاحب لأبرز الجامعات المحلية والدولية. وخصصت مدارس الرياض يوم الثلاثاء لطلابها وطالباتها، ويوم الأربعاء لطلبة منطقة مدينة الرياض كافة، واحتضن الملتقى قاعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمدارس.

وافتتح الأستاذ عبدالرحمن بن راشد الغفيلي، مدير عام مدارس الرياض، الملتقى قائلًا: في اليوم الرابع والعشرين من شهر يناير في كل عام يحتفي العالم أجمع بالتعليم باعتباره الاستثمار الدائم في الإنسان والأوطان، وتزامنًا مع هذا اليوم، وانطلاقًا من الرسالة التربوية والاجتماعية والوطنية تجاه أبنائها وبناتها تقيم مدارس الرياض ملتقى التخصص الجامعي، حيث يلتقي طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بعدد من الجامعات المحلية والدولية لمساعدتهم في اختيار التخصص الجامعي المناسب الذي يقود إلى التخصص المهني في المستقبل.

وبعد افتتاح الملتقى انطلقت الجلسة الحوارية مع سعادة الدكتورة أمل بنت عبدالحميد بن شقير وكيلة وزارة التعليم للابتعاث وسعادة الأستاذ ماجد مدير عام الموارد البشرية بوزارة السياحة، وأدار الجلسة الأستاذ عمر الفدا متخصص العلاقات العامة والاتصال.

التدريب العملي

وتحدثت الدكتورة أمل شقير قائلة: من تجربتي الشخصية فإن الدراسة بعد التخرج أمر هام في تيسير الحصول على وظيفة، لكن لا يكتفى بذلك بل ينبغي على الفرد أن يسلح نفسه بدورات إضافية ومتنوعة خاصة في المهارات الشخصية، كالتواصل وغيرها، كما أكدت على ضرورة أن ينوع الطالب في دراسته ولا يكتفي بتخصص واحد، ويركز تركيزًا كبيرًا على التدريب العملي.

ومن جهته، تحدث الأستاذ ماجد الدبيخي قائلًا: إن المرحلة الثانوية تعتبر مرحلة مصيرية بحياة كل طالب وطالبة ومهم جدًّا تحديد المسار ومعرفة الميول قبل الالتحاق بالجامعات، ورؤية 2030 أوجدت العديد من الفرص الوظيفية للمجالات الحديثة والمتطورة في شتى القطاعات.

وبعد انتهاء الجلسة الحوارية بدأت المحاضرات الجماهيرية التي حضرها الطلاب والطالبات وأولياء الأمور وقدمها نخبة من المختصين في اختيار التخصص الجامعي، ثم تمت دعوة الحضور لزيارة المعرض المصاحب والذي يضم أبرز الجامعات المحلية والدولية بعدد 20 جامعة.

يذكر أن ملتقى تخصصك الجامعي استمر على مدار يومين من الساعة 8 صباحًا وحتى 4 مساءً، وحضره أكثر من 2000 طالب وطالبة من المرحلة الثانوية وعدد من المهتمين في مجالات التعليم.