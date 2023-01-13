ملعب SBC : أحد شرفيي الهلال يتواجد بفرنسا لحسم صفقة ميسي

ذكر الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، مقدم برنامج ملعب SBC على قناة SBC، أن أحد أعضاء شرف نادي الهلال، متواجد بالعاصمة الفرنسية باريس حاليًّا لحسم صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لصالح أزرق الرياض.

وقال الشنيف في حلقة الخميس في البرنامج: “الهلال مهتم بحسم صفقة النجم الأرجنتيني، أحد أعضاء شرف الهلال متواجد في العاصمة باريس لحسم الصفقة، يبدو أن صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو، ستجعل ميسي يقترب من الهلال”.

وفي نفس السياق، ذكر الإعلامي خالد الذياب المهتم بشؤون الكرة العالمية عبر حسابه في “تويتر” أن أزرق الرياض اتفق مع ميسي للتوقيع لهم.

وفي وقت سابق، قالت سيرين العماري مراسلة قناة “الإخبارية” في العاصمة الفرنسية باريس: إن الصحف الفرنسية تحدثت عن تقديم نادي الهلال عرضًا ضخمًا للتعاقد مع النجم الأرجنتيني.