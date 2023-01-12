ملف فاسد وراء تعطل الملاحة الجوية في أمريكا

قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اليوم الخميس، إن التحقيق الأولي أظهر أن العطل الذي لحق بنظام تنبيه الملاحة الجوية تسبب فيه ملف فاسد في قاعدة البيانات، وألا دليل حتى هذه اللحظة على وقوع هجوم إلكتروني.

مراجعة البيانات

وشددت الإدارة على أنها تواصل “عملاً دقيقًا” لمراجعة قاعدة البيانات لتحديد أساس المشكلة التي أدت إلى تعطل النظام، بحسب ما ذكرت “رويترز”.

لمدة 90 دقيقة

ومنعت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية الطائرات في المجال الجوي الأمريكي من الإقلاع لنحو 90 دقيقة بسبب عطل في نظام تنبيه يوفر معلومات تتعلق بالأمان والسلامة للطيارين والمطارات، قبل أن تعيد الحركة الجوية تدريجياً إلى عملها الطبيعي.