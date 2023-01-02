مناطق متوقع أن تشهد أعلى معدلات هطول أمطار في 2023

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توقع محلل الطقس عقيل العقيل، المناطق التي ستشهد أعلى معدلات لهطول الأمطار هذا العام.
فيديو | محلل الطقس في الأرصاد عقيل العقيل:قد يهمّك أيضاً
التقرير المناخي لهذا العام يشير إلى معدلات هطول أمطار أعلى في المنطقة الغربية والشمالية والوسطى.. ودرجات الحرارة أعلى من معدل شتاء العام السابق#نشرة_النهار pic.twitter.com/3F2A9mVUvu
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 2, 2023
وقال العقيل خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، اليوم الاثنين: إن التقرير المناخي الذي أصدره المركز لهذا العام يشير إلى أن معدلات هطول الأمطار تكون أعلى في المنطقة الغربية والشمالية والوسطى في المملكة.
وتوقع العقيل: المركز توقع أن تكون درجات الحرارة لفصل الشتاء هذا العام أعلى من معدل شتاء العام السابق، حيث يلاحظ دفء الأجواء بشكل واضح خاصة على المناطق الشمالية والوسطى.