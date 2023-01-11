منافسة خاصة بين مودريتش وغويامون في مباراة اليوم

تشهد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم منافسة قوية بين النجم الكرواتي لوكا مودريتش، والإسباني هوغو غويامون.

ريال مدريد ضد فالنسيا

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد فالنسيا على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

أرقام مودريتش وغويامون

وكشف حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام مودريتش وغويامون قبل مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم، وعلق قائلًا: “من سيعبر بفريقه إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بالرياض؟”.

وخاض لوكا مودريتش 15 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم، نجح في تسديل 3 أهداف وصنع هدفين، وبلغ معدل تمريراته الصحيحة 48.6.

على الجانب الآخر، شارك هوغو غويامون 15 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا ضمن منافسات الموسم الحالي من الدوري الإسباني، وسجل هدفًا وصنع 4 أهداف، ووصل معدل تمريراته الصحيحة إلى 36.2.

التشكيل المتوقع

وفي السياق ذاته، يتوقع أن يكون تشكيل المرينغي في مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم؛ تيبو كورتوا، ناتشو، ميليتاو، روديجر، داني كارفاخال، كامافينجا، لوكا مودريتش، توني كروس، فالفيردي، فينيسيوس وبنزيما.

ويتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ مامارداشفيلي، جايا، دياكابي، كوميرت، كوريا، موريبا، جويامون، موسى، لينو، كلويفرت وكافاني.