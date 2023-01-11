توقف جميع الرحلات الجوية في جميع أنحاء أمريكا رئيس كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تقودنا لحرب فتاكة وزير الطاقة: دشنا مشروعات الطاقة النووية الأولى من نوعها في العالم منافسة خاصة بين مودريتش وغويامون في مباراة اليوم وزير الاستثمار: المملكة صمام الأمان للعالم في مجال الطاقة حائل تسجل أقل درجة حرارة بـ9 مئوية حساب المواطن يوضح حل مشكلة غير مؤهل روسيا تسيطر على بلدتين أوكرانيتين في يوم واحد نمو الاستثمار الجريء في المملكة 72 % بإجمالي قياسي قارب المليار دولار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري لأعلى مستوى في التاريخ
تشهد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم منافسة قوية بين النجم الكرواتي لوكا مودريتش، والإسباني هوغو غويامون.
ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد فالنسيا على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.
وكشف حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام مودريتش وغويامون قبل مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم، وعلق قائلًا: “من سيعبر بفريقه إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بالرياض؟”.
وخاض لوكا مودريتش 15 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم، نجح في تسديل 3 أهداف وصنع هدفين، وبلغ معدل تمريراته الصحيحة 48.6.
على الجانب الآخر، شارك هوغو غويامون 15 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا ضمن منافسات الموسم الحالي من الدوري الإسباني، وسجل هدفًا وصنع 4 أهداف، ووصل معدل تمريراته الصحيحة إلى 36.2.
وفي السياق ذاته، يتوقع أن يكون تشكيل المرينغي في مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم؛ تيبو كورتوا، ناتشو، ميليتاو، روديجر، داني كارفاخال، كامافينجا، لوكا مودريتش، توني كروس، فالفيردي، فينيسيوس وبنزيما.
ويتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ مامارداشفيلي، جايا، دياكابي، كوميرت، كوريا، موريبا، جويامون، موسى، لينو، كلويفرت وكافاني.