منافسة شرسة بين ناصر العطية وسيباستيان لوب في ختام رالي داكار السعودية غدًا

يشهد يوم غد، ختام منافسات رالي داكار السعودية، وذلك بحلول الجولة الرابعة عشرة، والتي ستكون من الهفوف إلى الدمام، ولمسافة 406 كيلو مترات، منها 270 كم لمرحلة الربط، و136 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وسيقام غدًا حفل الختام، وتتويج الفائزين بجميع فئات الرالي، وذلك على منصة رالي داكار السعودية 2023م، في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”.

وكانت المرحلة الـ13 من الرالي قد انتهت اليوم السبت ، حيث كانت منافساتها من شيبة إلى الهفوف لمسافة 673 كم منها 520 لمرحلة الربط، و153 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وواصل الفرنسي سيباستيان لوب سائق فريق “البحرين ريد إكستريم”، تميّزه بعد الحصول على المركز الأول للمرة السادسة على التوالي والسابعة في هذه النسخة، وذلك عن فئة السيارات، مسجلاً ساعتين و26 دقيقة و17 ثانية، يليه القطري ناصر العطية سائق فريق “تويوتا غازو” ثانياً بفارق 5 دقائق و28 ثانية، فيما وصل السويدي ماتياس إكستروم سائق فريق “أودي” ثالثاً، بفارق 6 دقائق و31 ثانية.

واستكمل القطري ناصر العطية استحواذه على المركز الأول، بفارق ساعة و21 دقيقة و42 ثانية عن الفرنسي سيباستيان لوب صاحب المركز الثاني، فيما حافظ البرازيلي لوكاس مورايس سائق “أوفر درايف” على المركز الثالث، بفارق ساعة و35 دقيقة و50 ثانية عن المتصدر.

وأحرز الأرجنتيني كيفين بينافيديس درّاج فريق “ريد بُل كيه تي إم”، المرتبة الأولى في فئة الدراجات النارية، وذلك بواقع ساعتين و21 دقيقة و47 ثانية، فيما حلّ لوتشيانو بينافيديس درّاج فريق “هوسكفارنا” ثانياً، بفارق 57 ثانية، على الرغم من تلقيه عقوبة زمنية بسبب السرعة الزائدة في منطقة محددة السرعة، فيما تلقى كيفين دقائق تعويضٍ بواقع 23 دقيقة و10 ثوانٍ نظير توقفه ومساعدة المصاب ماتياس والكنر، بينما حلّ الفرنسي أدريان فان بيفيرين درّاج فريق “مونستر إنرجي” ثالثاً، بفارق دقيقتين و5 ثوانٍ.

رالي داكار 2023

ويتصدر كيفين بينافيديس الترتيب العام في فئة الدراجات النارية، بفارق 12 ثانية عن توبي برايس، فيما يحلّ خلفهما الأمريكي سكايلر هاوز درّاج فريق “هوسكفارنا”، بفارق دقيقة و31 ثانية.

وتعرّض النمساوي ماتياس والكنر درّاج فريق “ريد بُل كيه تي إم” الحاصل على لقب هذه الفئة عام 2018م، إلى حادثٍ بعد 55 كم من بداية المرحلة الخاصة، حيثُ تم نقله إلى النقطة الطبية، كما قرّر الأمريكي ماسون كلاين درّاج فريق “ريد بُل كيه تي إم” الفائز بالمرحلة الثانية في هذه النسخة، الانسحاب من الرالي، بعد تعرضه لحادثين في المرحلة التاسعة.

وفي فئة الدراجات رباعية العجلات “الكوادز”، تمكّن البرازيلي مارسيلو ميديروس درّاج فريق “تاجواتور ريسينغ”، من تسجيل الفوز الرابع له على التوالي، بعدما سجّل زمن ساعتين و55 دقيقة و48 ثانية، متفوقاً على التشيلي جيوفاني إنريكي درّاج فريق “إنريكو ريسينغ” بفارق دقيقة و35 ثانية، فيما جاء الأرجنتيني فرانشيسكو مورينو درّاج فريق “دراج أون رالي” في المرتبة الثالثة، بفارق 3 دقائق و11 ثانية.

غيرو يُحافظ على الصدارة

وحافظ الفرنسي أليكساندر غيرو درّاج فريق “ياماها” على المركز الأول في الترتيب العام لهذه الفئة، مبتعداً عن صاحب المركز الثاني فرانشيسكو مورينو، بفارق 40 دقيقة و20 ثانية، ومن خلفهما الأمريكي بابلو كوبيتي في المركز الثالث، بفارق ساعتين ودقيقة و46 ثانية عن المتصدر.

وأحرز ميتشل غوثري سائق فريق “ريد بُل أوفرود جونيور” المركز الأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة “تي 3″، مسجلاً ساعتين و41 دقيقة و8 ثوانٍ، يليه التشيلي إغناسيو كازال سائق فريق “ياماها إكس ريد” في المركز الثاني، بفارق 50 ثانية فقط، ويتبعهما الأمريكي سيث كوينتيرو سائق فريق “ريد بُل أوفرود جونيور” في المرتبة الثالثة، بفارق 57 ثانية عن المتصدر.

وحافظ الأمريكي أوستن جونز على صدارة الترتيب العام لهذه الفئة في رالي داكار 2023، مبتعداً عن مواطنه سيث كوينتيرو بفارق 54 دقيقة، فيما استمر البلجيكي غيوم دو ميفيوس سائق فريق “جي رالي” في المرتبة الثالثة، بفارق ساعة و33 دقيقة و28 ثانية.

وتمكّن السعودي صالح السيف سائق فريق “بلاك هورس”، من الحفاظ على المركز السادس في هذه الفئة، والذي يعدّ الأفضل لمتسابقٍ سعودي، لا سيما وأنه يشارك في رالي داكار بطاقم سعوديٍ بالكامل.

وفي فئة المركبات الصحراوية بـ رالي داكار 2023 الخفيفة للإنتاج التجاري “تي 4″، استطاع البولندي إيريك غوكزال سائق فريق “إنرجي لانديا رالي تيم”، انتزاع المركز الأول في هذه الفئة، وذلك بواقع ساعتين و35 دقيقة و13 ثانية، متفوقاً على الليتواني روكاس باسيوشكا سائق فريق “ريد بُل كان أم”، بفارق 4 دقائق و19 ثانية، فيما حلّ السعودي ياسر بن سعيدان سائق فريق “ساوث ريسينغ كان أم” ثالثاً، بفارق 9 دقائق و56 ثانية.

وما زال الليتواني روكاس باسيوشكا متصدراً للترتيب العام، بفارق 3 دقائق و24 ثانيةً عن البولندي إيريك غوكزال، فيما احتل البولندي ماريك غوكزال المرتبة الثالثة في الترتيب العام، بفارق 23 دقيقة وثانية واحدة عن المتصدر.

ودوّن التشيكي مارتن ماسيك سائق فريق “إم إم تكنولوجي” اسمه أولاً في فئة الشاحنات، وذلك بزمن 3 ساعات ودقيقتين و43 ثانية، متقدماً على الهولندي يانوس فان كاستيرين سائق فريق “دي روي”، بفارق 3 دقائق و30 ثانية، يليهما التشيكي ياروسلاف فالتر سائق فريق “تاترا باجيرا زد إم ريسينغ”، بفارق 10 دقائق و31 ثانية.

وتمكن الهولندي يانوس فان كاسيترين من البقاء في الصدارة، بفارق ساعة و16 دقيقة و42 ثانية عن التشيكي مارتن ماسيك صاحب المركز الثاني، فيما بقي الهولندي مارتن فان دينبرينك في المركز الثالث، بفارق ساعتين و43 دقيقة و3 ثوانٍ عن المتصدر، وذلك بعد تعرّضه لمشكلة ميكانيكية بعد 59 كم من المرحلة الخاصة، ليفقد المزيد من الوقت، ويتراجع للمرتبة الثالثة.