منافسة من نوع خاص بين نور الغندور وميلا الزهراني في حفل Joy Awards

تنافست الفنانة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور مع الفنانة ميلا الزهراني، في إطلالتهما بحفل توزيع جوائز النسخة الثالثة من مهرجان “Joy Awards”.

منافسة من نوع خاص

وظهرت نور الغندور، في حفل توزيع جوائز النسخة الثالثة من مهرجان “Joy Awards” بإطلالة مميزة أثارت إعجاب رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وارتدت نور الغندور فستانًا أحمر لامعًا وعليه فرو لونه بيج، حيث أعطتها الإطلالة شكلًا مميزًا مثل إطلالاتها العادية، ولكن أعجبت الكثير من المغردين على موقع “تويتر”، فقال أحد المغردين “نور الغندور.. ولا غلطة”.

فيما تألقت الفنانة ميلا الزهراني بإطلالة جذابة مرتدية فستانًا أسود مثل فساتين الأميرات، والذي أعجب متابعيها على موقع “تويتر”.

وقالت إحدى المغردات “ميلا الزهراني دايمة مواكبة التريند أحب إطلالاتها”، وأضافت أخرى: “فستان ميلا باللون الأسود يكتسح الحفل”.

حفل Joy Awards

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز في الحفل في شتى المجالات الفنية عن أعمالهم خلال العام الماضي 2022، بحضور أكثر من 200 نجم عربي وأجنبي.

وتشمل الجوائز فئات المسلسلات، والممثل المفضل في المسلسلات، والوجوه الجديدة، وأفضل ممثل سينما، وأفضل مطرب عربي، حيث تتحدد بناء على تصويت الجمهور.