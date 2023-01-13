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بنهاية دور المجموعات

منتخب البحرين يكتفي بالتعادل مع الكويت ويصعد لنصف نهائي خليجي 25

2023-01-13 الساعة 8:52
منتخب البحرين يكتفي بالتعادل مع الكويت ويصعد لنصف نهائي خليجي 25
المواطن - محمد سمعه

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صعد منتخب البحرين لنصف نهائي كأس الخليج 25 المقامة حاليًّا بمدينة البصرة العراقية، وذلك بعد تعادله مع المنتخب الكويتي بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وكان الأحمر البحريني أحرز هدف التقدم عبر اللاعب مهدي حميدان في الدقيقة الـ26.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، سجل اللاعب شبيب الخالدي هدف التعادل للمنتخب الكويتي بالدقيقة الـ44 من ضربة رأسية.

منتخب البحرين والكويت - كأس الخليج 25

وفي الشوط الثاني، استمرت النتيجة على حالها ليُصبح رصيد الأحمر البحريني 7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما أصبح رصيد المنتخب الكويتي 4 نقاط في المركز الثالث.

منتخب البحرين والكويت - كأس الخليج 25

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