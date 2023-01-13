منتخب البحرين يكتفي بالتعادل مع الكويت ويصعد لنصف نهائي خليجي 25

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صعد منتخب البحرين لنصف نهائي كأس الخليج 25 المقامة حاليًّا بمدينة البصرة العراقية، وذلك بعد تعادله مع المنتخب الكويتي بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة من دور المجموعات.
🎥 | أهداف ⚽️ مباراة البحرين 1 : 1 الكويت – كأس الخليج العربي #البحرين_الكويت | #خليجي_25
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/Q4xoXABe8pقد يهمّك أيضاً
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 13, 2023
وكان الأحمر البحريني أحرز هدف التقدم عبر اللاعب مهدي حميدان في الدقيقة الـ26.
وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، سجل اللاعب شبيب الخالدي هدف التعادل للمنتخب الكويتي بالدقيقة الـ44 من ضربة رأسية.
وفي الشوط الثاني، استمرت النتيجة على حالها ليُصبح رصيد الأحمر البحريني 7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما أصبح رصيد المنتخب الكويتي 4 نقاط في المركز الثالث.