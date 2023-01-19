منتخب العراق بطلًا لـ كأس الخليج

تُوج منتخب العراق بلقب كأس الخليج في نسخته رقم 25، بعد الفوز على منتخب عمان بثلاثية مقابل هدفين.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم أسود الرافدين بهدف دون رد سجله اللاعب إبراهيم بايش في الدقيقة الـ24.

وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة الـ90، سجل منتخب عمان هدف التعادل عبر اللاعب صلاح اليحيائي من ركلة جزاء.

🎥 | هدددددف!⚽

منتخب عمان يسجل هدف التعادل عن طريق عمر المالكي

العراق 2 – 2 عمان#العراق_عمان | ⁧#خليجي_25⁩

⁧#الرياضية_السعودية⁩ pic.twitter.com/s6yJOlcCeV — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 19, 2023

منتخب العراق يحسم اللقب

وفي الشوط الإضافي الثاني، سجل أسود الرافدين الهدف الثاني عبر أمجد عطوان من ركلة جزاء، ثم تواصلت الإثارة بهدف التعادل لعمان عبر اللاعب عمر المالكي في الدقيقة الـ119.

ثم بالدقيقة الـ120، سجل اللاعب مناف يونس الهدف الثالث لمنتخب أسود الرافدين، ليحصد منتخب العراق لقبه الرابع في بطولات كأس الخليج، حيث أُقيمت المباراة على ملعب البصرة الدولي.

🎥 | هدددددف!⚽

منتخب العراق يفتتح التسجيل ويسجل الهدف الأول عن طريق إبراهيم بايش

العراق 1 – 0 عمان#العراق_عمان | ⁧#خليجي_25⁩

⁧#الرياضية_السعودية⁩ pic.twitter.com/qjQoIEeAxT — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 19, 2023

🎥 | هدددددف!⚽

منتخب عمان يسجل هدف التعادل عن طريق صلاح اليحيائي

العراق 1 – 1 عمان#العراق_عمان | ⁧#خليجي_25⁩

⁧#الرياضية_السعودية⁩ pic.twitter.com/w2Nlww2XlT — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 19, 2023